۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مبلغ مستمری پرداختی به مددجویان کم است/ ضرورت افزایش مستمری‌ها

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به ضرورت حمایت دولت از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی گفت: مستمری پرداختی به مددجویان اندک است و باید افزایش پیدا کند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از میزان پایین مستمری پرداختی به مددجویان نهادهای حمایتی، گفت: پرداخت مستمری ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به یک خانواده پنج نفره در حد یک شوخی است و نیازی از آنان حل نمی‌کند. ما فقرا را تحت پوشش نهادهای حمایتی برده‌ایم اما توانمندسازی به خوبی انجام نشده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با عنوان اینکه تعریف درستی از توانمندی در سازمان‌های حمایتی کشور وجود ندارد، گفت: برای توانمندی صحیح فقرا خیلی تغییرات باید صورت گیرد و تنها راه چاره در این راستا، اعمال نظام چندلایه تأمین اجتماعی است.

موسوی چلک با عنوان اینکه افراد نیازمند باید بر حسب نیاز و شرایط، بدون وابستگی به نهادهای حمایتی، مساعدت اجتماعی دریافت کنند، افزود: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، وزارت رفاه مسئولیت این کار را برعهده دارد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به قانون مصوب مجلس در سال ۷۱ در حمایت از زنان سرپرست خانوار و نیازمندان اظهار کرد: مشمولان این قانون مشخص شده و در حال حاضر تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد هستند. دولت بر همین اساس در بودجه سالانه مبلغی را به این حوزه تخصیص می‌دهد اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، مددجویان خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند.

موسوی چلک با بیان اینکه کمک‌های موردی نهادهای حمایتی به مددجویان یک ضرورت است، اظهار کرد: آیا کمیته امداد با بضاعت فعلی می‌تواند به بیش از ۱.۵ میلیون خانوار تحت حمایت خود خدمات موردی ارائه دهد و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه هدف خود باشد؟ در این زمینه لازم است دولت و مجلس حمایت بیشتر از نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی داشته باشند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به تنهایی قادر نیست تمام نیازمندان کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و نیازهایشان را برآورده کند، بیان کرد: کمیته امداد با بودجه فعلی توان پاسخگویی به ۱۰ درصد نیازهای مددجویان خود را هم ندارد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه دولت می‌گوید با تأسیس مراکز خیریه غیر دولتی کاستی‌ها جبران می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت با برون‌سپاری این فعالیت‌های حمایتی و اجتماعی در حق فقرا ظلم می‌کند.

موسوی چلک با عنوان اینکه دولت با این برون‌سپاری از وظیفه خود در قبال فقرا شانه خالی می‌کند، گفت: کمک به نیازمندان وظیفه دولت و جزو حقوق ملت است اما دولت به عنوان مجری قانون اساسی، مفاد اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و پوشش عمومی تأمین اجتماعی را نقض می‌کند.

مهناز قربانی مقانکی

    • صادقی IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
      سلام .مددجویان بهزیستی جز نیازمندترین قشر ایرانی هستند .با چندرغاز مستمری ماهانه ۱۲۵ هزار تومنی زندگی خیلی سختی دارند افزایش مستمری مددجویان بهزیستی باید با تورم موجود متناسب باشه که الان نیست
    • سهیلا نامداری IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
      سلام اینجوری که مسولین لطف میکنند هر سال ۲۰ هزار تومن به چندرغاز مستمری صد هزار تومنی مددجویان بهزیستی اضافه میکنند تا صد سال دیگه هم مستمری تک نفره مددجویان بهزیستی به یک میلیون تومن هم نمیرسد ولی در عوض تورم و گرانی چند صد برابر افزایشی میشه ‌‌..خدا به معلولین و زنان بی سرپرست نیازمند فقط رحم کن
    • US ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
      سلام ...مددجویان بهزیستی با مستمری ناچیز ۱۲۵ هزار تومنی به مرگ تدریجی دچار شدند در این گرانی و کرونا ...ولی فریاد رسی نیست ...الان با این شرایط دیگه نمیشه زندگی کرد خدا رحم کنه به معلولین بیچاره
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
      سلام‌..زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی اکثرا بچه کوچک دارند سرپرست خانواده محسوب میشند چطور با ماهی ۱۲۵ هزار تومن مستمری در این گرانی و کرونا زندگی کنند؟ !
    • 1738500977 IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
      فریاد رسی نیست؟
    • فاطمه IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
      واقعا کمیته بهزیستی خیلی مستمری ناچیزی میده امیدوارم وعده های مجلس عملی بشه واسه سال ۱۴۰۰مستمری این افراد بیشتر بشه
    • مهدیه علوی GB ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      سلام ‌‌ من یه زن بی سرپرست مددجوی بهزیستی هستم با مستمری ناچیز ۱۲۵ هزار تومنی و مستاجرم .یه دختر ۴ ساله دارم دحترم موقع خرید یه نایلون برمیداره و میوه توش می ریزد دفعه ها نایلون را از دست دخترم گرفتم میوه را سرجایش ریختم چون پول نداشتم ‌.‌بارها شاهد گریه دختر کوچکم بودم ..این زندگی فلاکت بار هست .
    • GB ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      سلام ‌...سالی ۲۰ هزار تومن به مستمری صد هزار تومنی مددجویان بهزیستی مثلا اضافه میکنندو مسولین دررسانه ها از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی صد بار میحرفند در حالیکه این مستمری ناچیز با تورم موجود عملا قدرت خریدی نداره
    • GB ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      سلام .این کاملا مشخصه که الان مستمری مددجویان بهزیستی که حول محور ۱۰۰ هزار تومنی یا ۲۰۰ هزار تومنی هست خیلی ناچیز هست الان با این گرانی و کرونا و خط فقر ۱۰۰ هزار تومن یا ۲۰۰ هزار تومن ارزشی نداره پول خرد محسوب میشه افزایش مستمری باید با تورم موجود سنجیده بشه نه افزایش ۲۰ هزار تومنی مستمری صد توم
    • GB ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      سلام...سیر از گشنه خبر ندارد .‌..حقوق مسولین چند میلیونی و مستمری مددجویان تبصره ۱۴ بهزیستی فقط ماهی ۱۲۵ هزار تومنه ....عدالت کجاست ؟ وجدان کجاست ؟ در این گرانی وکرونا .ایا مستمری ماهانه ۱۲۵ هزار تومن قدرت خریدی داره ؟!
    • کیهان IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
      ما هم جزو این اب و خاکیم وظیفه دولت هست به اقشارناتوان و بیماران مثل من که کلکسیون بیماری دارم و تمام افراد تحت حمایت خود نیازهاشون رو مرتفع کنه این حقوق برای من مددجوی کمیته خردکردن شخصیت هست
    • Ramina IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
      سلام امروز ۲خرداد هنوز مستمری کمیته امداد واریز نشدش چراااااااااا😭😭😭😭😭
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      بابا به خدا این صد و بیست و پنج هزار تومن چیزی را کفایت نمیکنه و عین یک مسخره است . کمترین پولی که هزینه یک ماه را کفایت بکند ، ده میلیون تومان است .
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      پرداختن ماهانه صد و بیست و پنج هزار تومن برابر است با پرتاب کردن آدامس در دهان شتر . ما شتر نیستیم .
    • م IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
      سلام علیکم خسته نباشید صدای ما#معلولان را به #مسولین برسانید سرپرست خانواده پنج نفره هستم از سه عضو بدنم معلولیت شدید دارم ... خونه ندارم گرایه نشین هستم مگه ما معلولان انسان نیستیم؟ #مسئولان ...حدود پنج ساله نامه برای #سمعک درخواست کردم و چندین بار حضوری هم اقدام کردم بخاطرتصادف رک گوشم پاره ش

