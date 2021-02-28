آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قادری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر، اولین محموله واکسن کووید ۱۹ به تعداد ۳۶۰ دز برای ۱۸۰ نفر از کادر درمان شاغل در بخش‌های آی‌سی‌یو تزریق شد.

وی افزود: بر اساس طرح مذکور ۹۴۰ دوز واکسن در مرحله دوم به کردستان اختصاص یافت که امروز واکسیناسیون این مرحله نیز برای گروه‌های هدف آغاز شد.

قادری اعلام کرد: در این مرحله کادر درمان شاغل در بخش کرونا، مراکز ۱۶ ساعته، سالمندان و جانبازان شیمیایی واکسیناسیون خواهند شد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، در مراحل بعدی سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان و سایر گروه‌های جامعه، واکسینه خواهند شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاکید کرد: واکسیناسیون کووید ۱۹ کاملاً رایگان بوده و از طریق شبکه بهداشت و درمان انجام خواهد شد و به هیچ عنوان در داروخانه‌های سطح شهر توزیع نخواهد شد.

قادری افزود: دریافت کنندگان فاز اول واکسیناسیون وضعیت مناسب جسمانی برخوردار بوده و تعداد کمی از آنها عوارض خفیفی از جمله تب و احساس سرماخوردگی را داشتند که این عوارض قابل پیش‌بینی بود و خوشبختانه هیچکدام دچار عارضه جدی نشده‌اند.