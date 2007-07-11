بخش خصوصی شاید قصور سازمان محیط زیست را جبران کند

حسین ذوالفقاری درگفتگو با خبرنگارمهر افزود: سازمان حفاظت محیط زیست باید قبل از اقدام در راستای واگذاری مناطق تحت مدیریت و حیات وحش عملکرد و فعالیت بخش خصوصی مورد نظر را مورد ارزیابی اصولی و دقیق قرار دهد و ما حصل واگذاری ها را پیش بینی کند.

وی تصریح کرد: عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست طی سالهای اخیر در حفاظت از مناطق حفاظت شده به خصوص حیات وحش رضایت بخش نبوده بنابراین کارشناسان امید دارند که با میدان آمدن بخش خصوصی از مشکلات زیست محیطی کاسته شود و کاستی ها و قصورهای سازمان جبران گردد.

ذوالفقاری بر امر نظارت سازمان محیط زیست بر عملکرد بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : گرچه سازمان کارنامه درخشانی در زمینه حفاظت از محیط زیست ندارد، اما ایجاب می کند این سازمان نظارت لازم را بر عملکرد بخش خصوصی در مناطق تحت مدیریت و حیات وحش اعمال کند.

وی گفت : در حال حاضر پهنه های وسیعی از مناطق تحت مدیریت سازمان در هر استان توسط اداره کل حفاظت می شود و این در حالی است که اغلب اداره کل ها توانایی و امکانات لازم را برای حفاظت از این مناطق وسیع در اختیار ندارند، بنابراین امر واگذاری مناطق به بخش خصوصی ضروری به نظر می رسد.

این کارشناس محیط زیست معتقد است ، در صورت عدم اعمال نظارت دقیق از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به طور حتم روند تخریب مناطق تحت مدیریت و انقراض گونه های نادر حیات وحش تشدید خواهد شد.