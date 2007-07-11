پخش آگهی موسسات آموزشی در صدا و سیما منوط به ارائه مجوز وزارت علوم شد

دکتر محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین کاری که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه جلوگیری از رشد بی رویه موسسات غیرمجاز انجام داده، تهیه پیش نویس قانونی است که به مجلس ارائه شده است.

وی اظهار داشت : تاکنون 130 تا 140 پرونده درخصوص موسسات آموزش عالی غیرمجاز در دست بررسی وزارت علوم قرار دارد که برخی در جریان تعطیلی و برخی دیگر در آستانه تعطیلی هستند.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم گفت: در پرونده های جاری وزارت علوم با تأخیر در تعطیلی موسسات غیرمجاز از زمانی که غیرمجاز بودن آنها محرز می شود هستیم. به طوریکه از زمان اخطار، برای تعطیلی به موسسه 6 ماه فرصت داده می شد که در طول این فرصت موسسه به مکان دیگری منتقل می شد.

وی اضافه کرد: این مشکل با تصویب پیش نویس جدید برطرف می شود و احراز غیرمجاز بودن یک موسسه به منزله تعطیلی آن و یعنی جرم جاری است.