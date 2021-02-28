احتمال تعویق انتخابات پارلمانی لبنان/ اخاذی «جو بایدن» از عربستان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

پایگاه العهد در مطلبی نوشت: انتشار گزارش درباره نقش بن سلمان در قتل خاشقجی بدون وضع تحریم علیه او، بیشتر نوعی اخاذی برای گرفتن امتیازهای مالی یا تغییر مواضع سیاسی او بود.

پایگاه النشره نوشت: در شرایطی که توجهی از سوی کشورهای غربی و عربی به لبنان نمی شود روسیه فرصت خوبی برای تحرک دارد و هیچ گروهی در لبنان مخالف و معترض نقش روسیه نیست.

تارنمای لبنان ۲۴ در مطلبی آورده است: دو راهی انتخابات میان دوره ای یا فراگیر؛ گزینه تعویق انتخابات پارلمانی لبنان مطرح است.

تلویزیون ملی لبنان در گزارشی اعلام کرد: بشاره الراعی، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در جمع هوادارانش سخنرانی و بر لزوم برگزاری نشست بین المللی درباره لبنان تأکید کرد.

شبکه او تی وی لبنان در مطلبی اعلام کرد: برخی احزاب به دنبال بهره برداری از سخنان الراعی در جهت منافع خود هستد.

تارنمای المدن در مطلبی گفته است: مقصود الراعی از پیشنهاد تشکیل کنفرانس بین المللی درباره لبنان، تصویب قطعنامه شبیه ۱۵۵۹ یا قراردادن لبنان ذیل بند هفتم نیست بلکه منظورش تشکیل نشست فراگیر گروه های لبنانی با حمایت قدرت های جهانی است.