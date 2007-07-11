ادعای تکراری یک ژنرال آمریکایی درباره مداخله ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، ژنرال "جک کین" بار دیگر در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس آمریکا علیه ایران مبنی بر کمک تهران به گروه های شورشی عراق مدعی شد : ایران از تمامی گروه های شورشی عراق حمایت می کند و نیروهای ویژه ما اقدامات خود برای قطع رابطه ایران با گروه های شورشی را افزایش می دهند.

کین که از ژنرال های چهار ستاره ارتش آمریکا بوده وهم اکنون به عنوان مشاور ارشد فرماندهان آمریکا در عراق انجام وظیفه می کند در سخنرانی خود در موسسه آمریکن اینتر پرایز ادعا کرد : ایران هم اکنون نه تنها از گروه های شیعه عراق بلکه از گروه های سنی و حتی شبکه القاعده نیز حمایت می کند و ما باید تلاش خود برای قطع روابطی را که موجب نا امنی در عراق می شود افزایش دهیم.

ادعاهای این ژنرال آمریکایی درباره ارتباط ایران با شبکه القاعده در حالی ایراد می شود که چند روز قبل رهبر شاخه القاعده در عراق به شدت ایران را تهدید کرده و با شدید ترین الفاظ ملت ایران را مورد حمله قرار داده بود ؛ این ژنرال چهار ستاره آمریکایی که مدعی است در جریان آخرین تحولات عراق قرار دارد، گویا اطلاع چندانی از جبهه گیری های گروه های شورشی عراق در قبال ایران نداشته و فقط به تکرار سخنان دیکته شده بر او مبنی بر نقش داشتن ایران در ناآرامی های عراق اکتفا کرده است.

از سوی دیگر ژنرال کین در حالی صحبت از رابطه ایران با گروه های شورشی عراق می کند که چند روز قبل رئیس جمهوری عراق با اشاره به حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برقراری امنیت و ثبات و حل مشکلات این کشور تاکید کرده بود: با تلاش های ایران، فتوای آیت الله سیستانی و جریان صدر، خطر وقوع جنگ طایفه ای در عراق از بین رفته است.