پیش نویس قانون ایمنی زیستی بدون حضور سه متخصص نباید تصویب شود

دکتر بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با شمول این قانون به نحوی مخالفت شده است و متأسفانه وزات جهاد کشاورزی به جای اینکه مانند وزارت علوم متقاضی مستثی بودن پژوهش باشد، عنوان می کند که با پژوهش های کشاورزی در این زمینه مخالف است.

وی با تأکید بر اینکه پیش نویس قانون ایمنی زیستی هنوز نهایی نشده است، گفت : با اطمینانی که به هیئت وزیران داریم، چنین پیش نویسی که برای پژوهشگران بازدارنده است، به تصویب نمی رسد.

رئیس انجمن ایمنی زیستی به اصلاح برخی بندها و مواد پیش نویس اشاره کرد و افزود : در خصوص اخذ مجوز، هر سازمان یا ارگانی باید تنها در موارد مربوط به خود اقدام کند از این رو سازمان حفاظت محیط زیست باید تنها در موارد مربوط محیط زیست اقدام به اخذ مجوز کند.

وی اظهار داشت: اطلاع رسانی سازمان محیط زیست در زمینه پیش نویس قانون نامناسب بوده است و جلسات تنها پشت درهای بسته برگزار شده است.

قره یاضی اضافه کرد: مصوبه هیئت وزیران در مورد فوکال پوینت به اجرا در نیامده است. بر اساس این مصوبه وزارت امورخارجه باید دبیرخانه ایمنی زیستی را به عنوان فوکال پوینت معرفی کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.