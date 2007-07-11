رئیس مسابقات جهانی روبوکاپ در گفتگو با مهر : روباتیک دنیا تحت تاثیر صعود ژرمن ها / کارشکنی ها مانع قدرت نمایی ایران شد

پروفسور تاکر بالچ رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 آتلانتا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: تیم Espadana (اسپادانا) از یکی از دبیرستانهای ایران (دبیرستان شهید اژه ای اصفهان) موفق شد تا در میان انبوه تیم های مجهز شرکت کننده در بخش Junior Soccer مسابقات روبوکاپ 2007 به مقام قهرمانی دست یابد.

پروفسور بالچ ادامه داد: به رغم تمامی مشکلاتی که در برابر حضور تیم های ایرانی در مسابقات روبوکاپ 2007 وجود داشت، حضور 122 شرکت کننده ایرانی در این مسابقات در قالب 26 تیم جای خوشحالی دارد چون به اعتبار بیش از پیش آن کمک کرده است.

استاد برجسته محاسبات هوشمندانه انستیتوفناوری جورجیا در گفتگو با مهر تاکید کرد : برخی تیم های ایرانی نتوانستند ویزا بگیرند و من از این بابت به شدت متاسفم اما جالب آن است که همین تیم های شرکت کننده نیز نتایج قابل توجهی گرفتند که قهرمانی تیم اسپادانا اوج آن محسوب می شود.

رئیس مسابقات روبوکاپ 2007آتلانتا افزود : شاید مهمترین نقطه تمایز این مسابقات با دوره های گذشته برگزاری آن در یک محیط دانشگاهی (انستیتوفناوری جورجیا) و همچنین نظم حاکم بر مسابقات بوده است. در این خصوص نباید از مدیریت صورت گرفته بر حضور تیم ها از فرودگاه تا حضورشان در سالن مسابقات غافل شد.

پروفسور بالچ گفت: تیم های ایرانی همواره جزء بهترین های روبوکاپ ها بوده اند و از این بابت خوشحالیم. در مسابقات امسال نیز عملکرد برخی تیم های دیگر نیز قابل توجه بوده است که باید به آلمان به عنوان یکی از تیم هایی اشاره کنم که بهترین نتایج را کسب کرده است.