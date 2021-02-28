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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۱۰

بازداشت ۱۰ داعشی در ۵ استان عراق

بازداشت ۱۰ داعشی در ۵ استان عراق

منابع عراقی از بازداشت ۱۰ داعشی در پنج استان عراق خبر دادند و اعلام کردند: که حشد شعبی یک داعشی را در استان بابل به هلاکت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز یکشنبه از بازداشت ۹ داعشی در جریان عملیات امنیتی در چهار استان خبر داد.

وی به بازداشت یک داعشی در استان بصره، سه داعشی در استان کرکوک و دو داعشی در استان الانبار اشاره کرد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به بازداشت سه داعشی در کنعوص در جنوب شهر موصل هم اشاره کردند تا شمار داعشی های بازداشت شده در این چهار استان به ۹ تکفیری برسد.

خبر دیگر اینکه حشد شعبی عراق از هلاکت یک داعشی و بازداشت یک تکفیری دیگر در ناحیه جرف النصر در شمال استان بابل عراق خبر داد.

در بیانیه اداره اطلاع رسانی حشد شعبی عراق آمده است: نیروهای تیپ ۴۷ حشد شعبی امروز موفق به هلاکت یکی از داعشی ها در کرانه رود فرات در ناحیه جرف النصر و بازداشت یک داعشی دیگر در جریان عملیاتی ویژه شدند.

کد مطلب 5158392

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