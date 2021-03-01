به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا جانباز هدف از اجرای طرح‌های ساز و کاری را ارتقای فرآیندها و چابک‌سازی در ارائهٔ خدمات عنوان کرد و اظهار داشت: از طریق سامانهٔ «مدیریت ارتباط با مشتریان، متولیان خدمات‌رسانی به مشترکان، مطلع می‌شوند که درخواست مشترکین چیست و زمینهٔ اتفاقات در کدام مناطق و در چه بازهٔ زمانی بیشتر است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین کارکردهای مختلف سامانهٔ ارتباط با مشتریان را شامل داشبورد حوادث آب، فاضلاب و خدمات مشترکین و بازخورد مشترکین برشمرد و افزود: بر اساس توافق‌های منعقد شده با سازمان‌هایی اعم از پُست جمهوری اسلامی، اطلاعات مکان‌محور نیز در این سامانه وارد و عملیاتی خواهد شد.

جانباز در عین حال با تشریح اقدام‌های انجام شده در چارچوب تاکید وزارت نیرو برای توجه بیشتر به روستاییان گفت: در قالب این طرحِ سازوکاری و نیز با یکپارچه‌سازی خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سعی کردیم که فرصت بیشتری به بخش روستایی بدهیم؛ به نحوی که تعداد مراکز خدمت به روستاییان از ۴۳۹ به ۱۲۴۰ مرکز در کلیهٔ شهرهای کشور ارتقا پیدا کرد.

وی گفت: همچنین با همسان‌سازی مدیریت در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی، سرعت و کیفیت خدمات‌دهی به روستاییان افزایش یافت.»

این مقام مسئول همچنین با اشاره به طرح ساز و کاری «شفافیت فرآیندها و توسعهٔ دولت الکترونیک» گفت در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۲۰ دستورالعمل و اسناد همسان تهیه و به استان‌ها ابلاغ شد که از کارکردهای آن، توضیح روند کار و فراهم کردن امکان پایش برای ستاد است.

جانباز همچنین در خصوص پیشرفت‌های سازوکاری در نظام مدیریت دارایی‌ها اظهار داشت: تلاش شد که با همکاری مؤسسهٔ ملی استاندارد، راهنمای مدیریت دارایی‌ها و سامانه‌های تأمین آب و فاضلاب تدوین شود که اولین نمونه از این نوع در صنعت آب و فاضلاب است.»

وی همچنین با اشاره به روند طرح «آب امید» گفت: از حدود ۲۶ میلیون مشترک خانگی، حدود ۴ میلیون مشترک کم‌مصرف داریم که هدف‌گذاری این طرح است؛ البته ترغیب مشترکان پرمصرف به مدیریتِ مصرفِ خود از اقدامات ما خواهد بود ضمن اینکه حدود ۱.۸ درصد حجم مصرف آب، مربوط به مشترکانی است که مشمول این طرح خواهند شد.

جانباز در عین حال اعلام کرد که طبق مصوبهٔ دولت، در خرداد سال ۱۴۰۰ زمینهٔ ارائهٔ گزارش توجیهی برای شورای اقتصاد فراهم خواهد شد.