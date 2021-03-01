«آدی و بودی» در جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، میکروتئاتر کمدی عروسکی «آدی و بودی» به کارگردانی «فاطمه برومند» و «رعنا زیادلو» هنرمندان گرگانی در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک حضور دارد.

این جشنواره از روز گذشته (۱۰ اسفندماه) آغاز به کار کرده و به مدت هفت شب ادامه دارد.

آدی و بودی زن و شوهر پیری هستند که در خانه روستایی خود زندگی آرامی را سپری می کنند، روزی آدی و بودی برای دیدار با دختر خود (اختر) که در شهر زندگی می کند و زندگی مرفه ای دارد، تصمیم می گیرند راهی شهر شوند و دختر خود را ببینند، اما در طول مسیر و همچنین در خانه دختر خود با اتفاقات غیر منتظره ای روبه رو می شوند که...

فاطمه برومند، کارگردان تئاتر آدی و بودی به خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایش آدی و بودی با استفاده از تکنیک میکروتئاتر انجام شده که در این نمایش لوکیشن های داستان را ماکت ها تشکیل می دهند، به این گونه که به صورت زنده از ماکت ها تصویربرداری شده و همزمان به روی پرده ویدئو پروجکشن نمایش داده می شود.

وی افزود: شیوه کار (میکروتئاتر ) جدید بوده و در سطح کشور این تکنیک بسیار محدود اجرا شده است.

برومند گفت: همگی این فرایند ها از قبیل تصویربرداری از ماکت ها، عروسک گردانی، صداپیشگی، نوازندگی و غیره به صورت زنده اجرا می شود و تصویر عروسک ها هم به صورت زنده به روی پرده نماینگر شده و مخاطب تمامی این موارد را به صورت همزمان مشاهده می کند.

وی با بیان این که جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک یکی از معتبرترین جشنواره های نمایش عروسکی است، گفت: هجدهمین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به صورت غیرحضوری و مجازی از طریق سایت های تیوال، هاشور، نمایش نِت و تلویزیون تئاتر ایران به دبیری مهدی حاجیان برگزار می شود.

برومند توضیح داد که ابتدا تئاتر برای دبیرخانه ارسال شده و بعد از ارزیابی و تأیید در این جشنواره حضور دارد.

گفتنی است «رعنا زیادلو» و «رضا وحیدی فرد»، نویسندگان این نمایش، «رضا پورتراب زاده» طراح و دراماتورژ و «هومن صالحی» مشاور کارگردان است.

راوی؛ «یاسین رضوانی» و «هومن صالحی»، «زهرا محمدنیا»، «فاطمه برومند»، «مجید عراقی»، «رعنا زیادلو» و «رضا پورتراب زاده» صداپیشگان آن هستند.

«زهرا تبرسایی»، «شقایق زمانی» و «مهدیه محمدی» عروسک گردانی تئاتر را به عهده دارند.

«معین قنادان» تصویربردار، «ایمان معصوم» صدابردار، «فاطمه برومند»، «رعنا زیادلو» و «دیبا حسینی» ساخت ماکت و آکساسوار، «هانیه میرمجیدی» ساخت عروسک و «جعفر صادقی» تدوین را بر عهده داشتند.

همچنین «رضا پورتراب زاده» تهیه کننده و سرپرست گروه و طراح صحنه و پوستر بوده است.