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۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۰۱

«آت اوغلان» منتشر شد

«آت اوغلان» منتشر شد

گرگان- کتاب «آت اوغلان» اثر هنرمند گلستانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آت اوغلان» اثر هنرمند گلستانی منتشر شد.

این کتاب مجموعه عکس‌های «محسن کابلی» عکاس گلستانی بوده که توسط انتشارات درگلستانه در هزار شمارگان و با قیمت ۱۱۰ هزار تومان چاپ شده است.

آت اوغلان شامل ۱۰۰ فریم عکس بوده و در ۱۰۸ صفحه و قطع خشتی منتشر شده است.

محسن کابلی از عکاسان پرتلاش شهرستان گرگان، تاکنون جوایز متعددی در عرصه ملی و بین المللی کسب کرده است.

این هنرمند گلستانی در خصوص این کتاب به خبرنگار مهر گفت: کتاب آت اوغلان ثمره هشت سال عکاسی بنده بوده که جرقه انتشار آن در سال ۱۳۹۰ زده شد.

محسن کابلی افزود: اولین بار که از یک اسب و صاحبش در بندر ترکمن عکس گرفتم، رابطه پنهان و رمز آلود آنها برایم عجیب و جذاب بود.

وی بیان کرد: جذابیت حس علاقه بین ترکمن و اسب سبب شد که آن را در قالب یک پروژه بلندمدت آغاز کرده و هر روز دنیای جدیدی بین انسان و اسب کشف می‌کردم.

کابلی ادامه داد: این مجموعه از بین چهار هزار عکس، انتخاب شده و حس پنهان ترکمن و اسب را در قالب زبان بصری نشان می‌دهد.

وی با این توضیح که فرایند تهیه عکس در تعریفی ساده به اشتراک گذاشتن تجربیات دیداری است، افزود: در کتاب آت اوغلان تلاشی مستند و در عین حال خارج از قید و بند برای نشان دادن تصویری از مردم ترکمن و رابطه بی وصف آنها با اسب این حیوان اسطوره‌ای و نجیب وجود دارد.

این عکاس گلستانی ادامه داد: در این کتاب بازنمایی شادی، لبخند، غم، ناراحتی و عشق در قالب یک اثر تجسمی به هم پیوند خورده است.

کابلی گفت: این ماجرا از یک طرف به علت درگیر کردن حس، سویه رومانتیک دارد و از سویی دیگر به نوعی واقع گرایی پهلو می‌زند.

وی بیان کرد: من در گرگان، شمال ایران زندگی می‌کنم جایی با فاصله کم و خیلی نزدیک به آق قلا، بندر ترکمن و گنبد چند شهر ترکمن نشین و عاشق اسب. جایی که می‌توانستم جواب سوالاتم را در مورد این رابطه بگیرم. با اینکه خیلی سخت است درک کنیم یک ترکمن در گوش اسبش چه چیزی زمزمه می‌کند و این یک عشق پنهان است بین ترکمن و اسب.

کد مطلب 5158662

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