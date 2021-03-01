«آت اوغلان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آت اوغلان» اثر هنرمند گلستانی منتشر شد.

این کتاب مجموعه عکس‌های «محسن کابلی» عکاس گلستانی بوده که توسط انتشارات درگلستانه در هزار شمارگان و با قیمت ۱۱۰ هزار تومان چاپ شده است.

آت اوغلان شامل ۱۰۰ فریم عکس بوده و در ۱۰۸ صفحه و قطع خشتی منتشر شده است.

محسن کابلی از عکاسان پرتلاش شهرستان گرگان، تاکنون جوایز متعددی در عرصه ملی و بین المللی کسب کرده است.

این هنرمند گلستانی در خصوص این کتاب به خبرنگار مهر گفت: کتاب آت اوغلان ثمره هشت سال عکاسی بنده بوده که جرقه انتشار آن در سال ۱۳۹۰ زده شد.

محسن کابلی افزود: اولین بار که از یک اسب و صاحبش در بندر ترکمن عکس گرفتم، رابطه پنهان و رمز آلود آنها برایم عجیب و جذاب بود.

وی بیان کرد: جذابیت حس علاقه بین ترکمن و اسب سبب شد که آن را در قالب یک پروژه بلندمدت آغاز کرده و هر روز دنیای جدیدی بین انسان و اسب کشف می‌کردم.

کابلی ادامه داد: این مجموعه از بین چهار هزار عکس، انتخاب شده و حس پنهان ترکمن و اسب را در قالب زبان بصری نشان می‌دهد.

وی با این توضیح که فرایند تهیه عکس در تعریفی ساده به اشتراک گذاشتن تجربیات دیداری است، افزود: در کتاب آت اوغلان تلاشی مستند و در عین حال خارج از قید و بند برای نشان دادن تصویری از مردم ترکمن و رابطه بی وصف آنها با اسب این حیوان اسطوره‌ای و نجیب وجود دارد.

این عکاس گلستانی ادامه داد: در این کتاب بازنمایی شادی، لبخند، غم، ناراحتی و عشق در قالب یک اثر تجسمی به هم پیوند خورده است.

کابلی گفت: این ماجرا از یک طرف به علت درگیر کردن حس، سویه رومانتیک دارد و از سویی دیگر به نوعی واقع گرایی پهلو می‌زند.

وی بیان کرد: من در گرگان، شمال ایران زندگی می‌کنم جایی با فاصله کم و خیلی نزدیک به آق قلا، بندر ترکمن و گنبد چند شهر ترکمن نشین و عاشق اسب. جایی که می‌توانستم جواب سوالاتم را در مورد این رابطه بگیرم. با اینکه خیلی سخت است درک کنیم یک ترکمن در گوش اسبش چه چیزی زمزمه می‌کند و این یک عشق پنهان است بین ترکمن و اسب.