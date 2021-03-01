علت کمبود انسولین قلمی در کشور/ رهگیری از سامانه تی تک

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور درباره کمبود انسولین قلمی، گفت: اکثر انواع انسولین در بازار موجود و بعضاً هم انسولین بیوسمیلار تولید داخل و برندهای مشابه موجود است.

وی افزود: دیابتی‌هایی که فقط یک نوع برند خاص از انسولین را مصرف می‌کنند می‌توانند از مشابه داخلی استفاده کنند و در مواردی که وجود ندارد از سامانه «تی تک» نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونت خود را جستجو تا انسولین را تهیه کنند.

جهانپور ادامه داد: موضوع کمبود مقطعی انسولین قلمی شامل همه انواع انسولین نیست، گاهی یکی دو مورد از این اقلام دیر به کشور می‌رسد که دچار کمبود مقطعی می‌شویم و با تلاش‌های صورت گرفته تا حد ممکن سعی بر رفع آن داشته‌ایم.

وی با اشاره به یکی از این علت‌های کمبود انسولین که مربوط به حمل و نقل بین‌المللی است، گفت: با توجه به همه‌گیری کووید ۱۹ برخی تاخیرها پیش آمده است. علت دیگر آن مربوط به فراز و نشیب‌های تخصیص ارز دارو است چرا که برای واردات انسولین، مشکلات و ناهماهنگی‌هایی دیده می‌شود که تأثیر آن را در بازار می‌توان دید.

جهانپور ادامه داد: سرعت رشد مصرف انسولین قلمی در کشور از دیگر علل این کمبود مقطعی است، زیرا در گذشته بعضاً انسولین از زنجیره توزیع رسمی قاچاق و حتی قاچاق معکوس با توجه به تفاوت قیمت آن به کشورهای همجوار دیده می‌شد که همه این‌ها منجر شده است تا بعضاً دچار کمبود شویم.

وی با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک این نقایص برطرف خواهد شد افزود: تلاش شده است تا مصرف کننده واقعی به انسولین دست پیدا کند و برای در اختیار گذاشتن سهمیه مورد نیاز افراد، از سامانه «تی تک» استفاده می‌شود. البته به سمتی خواهیم رفت تا نام افراد مبتلا به دیابت نیازمند انسولین، در سامانه‌ای با تأیید معاونت درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ثبت شوند تا فقط این افراد بتوانند از انسولین استفاده کنند.

جهانپور گفت: موضوع رهگیری در سامانه «تی تک» هم ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که انسولین به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد و میزان قاچاق به صفر برسد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: به سمتی می‌رویم که در سال ۱۴۰۱ علاوه بر رفع مشکلات مقطعی فعلی بتوانیم در انسولین قلمی خودکفا شویم.