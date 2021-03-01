۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۲۷

در شروع معاملات هفتگی؛

اغلب سهام آسیا اقیانوسیه جهش کردند

اغلب سهام آسیایی در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تاثیر اخبار مثبت از اقتصاد چین جهش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اغلب سهام آسیایی در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تأثیر اخبار مثبت از اقتصاد چین جهش کردند.

گزارش جدید اداره ملی آمار چین نشان داد فعالیت‌های کارخانجات چین در ماه فوریه رشد کرده است.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۱.۱۲ درصد جهش کرد و نیکی با جهش بزرگ ژاپن ۲.۲۶ درصدی روبرو شد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۵۳ درصد رشد کرد در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۲۹ درصد جهش کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا هم با جهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد در حالی که بازار سهام کره‌جنوبی به علت تعطیلات رسمی بسته بود.

در بازار ارز، نرخ دلار در مقابل ارزهای آسیایی تقویت شد؛ نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۶.۶۱ واحد و ۶.۴۶۳۳ واحد رسید.

