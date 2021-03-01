فعالیت کارخانجات چین در ماه دسامبر به رشد خود ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دادههای اداره ملی آمار چین نشان داد فعالیت کارخانجات این کشور در ماه دسامبر به رشد خود ادامه داده است. البته رشد این بخش نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
طبق دادههای رسمی اداره ملی آمار، شاخص مدیران خرید شرکتهای تولیدی (پیامآی) چین در ماه دسامبر به ۵۰.۶ واحد رسیده است.
رقم بالاتر از ۵۰ واحد این شاخص نشاندهنده رشد این بخش است. اما رشد بخش تولید نسبت به ماه ژانویه که شاخص پیامآی آن به ۵۱.۳ واحد رسیده بود، کندتر شده است.
همچنین تحقیقات شرکت خصوصی کایچین / مارکیت نشان داد که پیامآی چین در ماه دسامبر از ماه قبل کمتر شده و به ۵۰.۹ واحد رسیده است.
انتشار این گزارش از سوی بازارهای مالی منطقه مثبت تلقی شد و شاخصهای سهام رشد کردند.
نظر شما