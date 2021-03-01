فعالیت دستفروش های غیربومی گسترش بیماری کرونا را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد کرونای استان زنجان، با بیان اینکه در پاساژها و بازار شاهد شلوغی مردم هستیم، گفت: این نشان میدهد که مردم به کل بیماری کرونا را فراموش کردند و فکر میکنند که زدن واکسن درمان قطعی این بیماری است.
وی با بیان اینکه استودیو سلامت در استان باید همانند گذشته تقویت و فعال شود، افزود: استودیو سلامت عملیاتی تر وارد شود تا شاهد کاهش سفید شدن استان باشیم چرا که افزایش این بیماری باعث میشود تا دوباره این بیماری افزایش پیدا کرده و دوباره محدودیتها اعمال شود.
حقیقی ادامه داد: صدا و سیمای مرکز زنجان مخاطب بسیار زیادی دارد و اطلاع رسانی در بین مردم میتواند در کاهش این بیماری بسیار مؤثر باشد، مسئولین و فرمانداران در این شهرستانها هم باید نظارت لازم را از مراکز تفریحی و تجاری را داشته باشند.
استاندار زنجان برلزوم ساماندهی دست فروشان توسط شهرداریهای استان تاکید کرد و بیان کرد: با ساماندهی دست فروشان از روند این بیماری هم جلوگیری میشود و فرمانداران در شهرستانها اجازه ندهند که فروشندهای غیر بومی بساط فروش برپا کند و جلوی فعالیت شأن گرفته شود چرا که فعالیت این افراد در برخی شهرستانها باعث شده تا کرونا روند صعودی به خود بگیرد و در این زمینه با کسی اغماضی نداریم.
حقیقی بر لزوم افزایش تعداد مراکز ۱۶ ساعته در استان تاکید و بیان داشت: در این خصوص دانشگاه علوم پزشکی با جدیت وارد شود.
وی با بیان اینکه اگر با رعایت نکردن بهداشت فردی و اجتماعی جلو برویم گرفتار میشویم، گفت: باید کانونهای پر خطر را شناسایی کرده و از بین ببریم.
استاندار زنجان با بیان اینکه ورود این ویروس تمامی فعالیتها را تحت تأثیر خود قرار داده است، گفت: حفظ و نگهداری یک استان در راه مبارزه و پیشگیری از این بیماری مهلک کار بسیار سختی بود ولی در استان موفق عمل کردیم.
حقیقی با بیان اینکه بیشترین میزان مرگ و میرهای کرونا برای سالمندان بالای ۷۱ سال است، افزود: در این راستا ساماندهی سالمندان مورد تاکید قرار گیرد و در این زمینه دستگاههای اجرایی مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
استاندار زنجان گفت: مراجعه به هنگام مبتلایان کرونایی به بیمارستانها میتواند اقدامات درمانی مناسب و تأثیرگذاری داشته باشد و از روند بیماری جلوگیری کند که این مهم مورد تاکید قرار گیرد.
حقیقی با بیان اینکه در اوایل بیماری کرونا برای تهیه ماسک سه لایه مشکلات جدی در استان وجود داشت ولی امروز این استان در این خصوص به خود کفایی رسیده است، افزود: امروز هم باید ماسک ۵۰۰ تومانی در اختیار مردم استان قرار گیرد تا دیگر بهانهای برای نزدن ماسک نداشته باشند.
استاندار زنجان با بیان اینکه نسبت به گذشته کرونا وحشیتر شده است، گفت: رعایت نکردن پروتکلهای بهداشت فردی و اجتماعی فاجعه به دنبال دارد و انجام تستهای کرونا از جمله راههای مبارزه با این ویروس است و در این زمینه استان بالاترین تست را انجام میدهد.
