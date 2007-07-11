به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان آژانس فضایی اروپا به کمک تصاویر مادون قرمز ماهواره "اسپیتزر" ناسا در اتمسفر سیاره خارج از منظومه شمسی که شبیه به سیاره مشتری است، آب کشف کردند.

این سیاره که با شناسه HD 189733b معرفی می شود، در مدار ستاره HD 189733 واقع در صورت فلکی "روباه" می چرخد. این ستاره 64 سال نوری از زمین فاصله دارد.

این سیاره که از نظر ویژگی شباهت بسیاری به مشتری دارد، 15 درصد از این سیاره غول پیکر بزرگتر است. رنگ این سیاره نسبت به زمین آبی تر است و به ستاره خود 30 برابر نزدیکتر از فاصله زمین تا خورشید است.

همچنین صورت فلکی روباه بسیار گرم است، به طوری که دمای آن در حدود دوهزار درجه سانتی گراد است. این ستاره مادر تقریبا شبیه به خورشبد است، اما کمی سردتر از آن.

دانشمندان آژانس فضایی اروپا با همکاری کالج امپریال لندن که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند، اعلام کرده اند که این سیاره نور ستاره خود را جذب می کند که برای این پدیده تنها می توان توضیح داد که بخارات آب در اتمسفر این سیاره وجود دارد.

بنابراین گزارش، در بررسی های سیارات دوقلوی زمین تاکنون درحدود 200 سیاره خارج از منظومه شمسی شناسایی شده اند، اکنون این دانشمندان HD 189733b را در شمار این سیاره ها قرار داده اند.

این محققان با استفاده از ابزارهای طیف نما و طیف سنجی بخارات آب موفق به شناسایی پارامترهای جذب نورشدند. به طوری که به کمک این ابزارها 500 میلیون ویژگی مهم کشف شده است که وجود آب در اتمسفر این سیاره را تائید می کنند.