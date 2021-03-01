وحدت کلید واژه امنیت آفرین/کرامت همه مذاهب اسلامی مورد تأکید است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، حمید ملانوری یکشنبه شب در دیدار هیئت امنای مؤسسه فرهنگی و قرآنی خاتم النبین (ص) اهل سنت بیرجند، اظهارکرد: حضرت امام (ره)، وحدت کلمه را به عنوان رمز موفقیت و پیروزی نظام اسلامی معرفی کرده‌اند.

استاندار خراسان‌جنوبی جامعه ایرانی را جامعه‌ای یکپارچه، متحد، همراه و همگام در همه زمینه‌ها معرفی کرد و گفت: اهل تشیع و تسنن همراه دیگر ادیان الهی و طوایف مختلف بلوچ، کرد، عرب، لر و… سال‌هاست در این آب و خاک به صورت مسالمت‌آمیز و با نشاط در کنار یکدیگر در آرامش زندگی می‌کنند و این اتحاد و همبستگی مردم کشورمان، دردنیا بی نظیر است.

ملانوری اساس فرهنگ حاکم بر کشور را فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی برشمرد و اظهارکرد: فرهنگ غنی ایرانی در کنار فرهنگ دینی ما که برمبنای اسلام است، فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی را شکل می‌دهند.

وی موفقیت‌های نظام اسلامی را مرهون روحیه اتحاد و همدلی ایرانیان دانست و افزود: اشتراکات فرهنگ ایرانی و اسلامی ما کمک کرده تا امروز ایران اسلامی به عنوان کشوری ممتاز و صاحب نام و به عنوان قدرتی منطقه‌ای در جهان معرفی گردد.

استاندار خراسان‌جنوبی قرآن کریم را معجزه جاوید خداوند و بزرگترین منشور و دستورالعمل سند رفتاری آحاد بشر برشمرد یادآور شد: همه آحاد بشر از قرآن به عنوان الگو و روشی برتر به اندازه شناخت و درکشان بهره می‌برند.

ملانوری ادامه‌داد: بهترین شیوه‌های تربیتی، رفتار فردی، اجتماعی، برنامه‌های مدیریتی و… در قرآن‌کریم از لسان خداوند متعال به شیوایی بیان شده و برای همه آدم‌ها در همه دوره‌ها و زمان‌ها قابل درک است.

وی گفت: از معجزات قرآن کریم آن است که همیشه برای مخاطبان تازگی دارد.

استاندار خراسان‌جنوبی نیروی انسانی را به عنوان بزرگترین ثروت کشور معرفی کرد و ادامه‌داد: کشورمان اگر چه ظرفیت‌های کم نظیری دارد، اما اصلی‌ترین ثروت آن در افکار، توانایی‌های علمی، فنی، مدیریتی و رفتاری آدم‌ها نهفته است.

ملانوری اظهارکرد: اگر جامعه ایران اسلامی می‌خواهد به رشد، تعالی و توسعه پایدار دست یابد و فرهنگ بزرگ اسلامی و ایرانی، اهداف عالی امام راحل (ره) و اندیشه‌های ارزنده مردمان این سرزمین را روز به روز توسعه دهد، لازم است که از همه ظرفیت‌های کشور در کنار هم و در فضایی هم افزا بهره ببرد.

وی رمز موفقیت حرکت انقلابی حضرت امام (ره) را که امروزه منشأ تحولات انقلاب گونه بسیاری از کشورها قرار گرفته، بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، اسلام، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) عنوان کرد.

استاندار خراسان جنوبی تأکیدکرد: اگر در این راه الهی، از مکتبی غیر از اسلام ناب محمدی (ص) الگو گرفته می‌شد، این حرکت محکوم به شکست بود.

ملانوری گفت: در این کشور برای شیعه، سنی، زرتشتی، کلیمی، آشوری و… کرامت، عزت، حرمت و ارزش‌های انسانی، در کنار حفظ امنیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا در صورت خدشه دار شدن امنیت، همه از آن آسیب می‌بینند.

وی بر لزوم نقش آفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت همه هم استانی‌ها در جهت رشد و تعالی استان تأکید کرد.