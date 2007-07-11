آندوسکوپی دقیق ترین روش معاینه بینی است

دکتر محسن نراقی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای درمان صحیح، نیازمند روش صحیح هستیم که امروزه از آندوسکوپی به عنوان بهترین روش درمانی یاد می شود که می توان نتیجه مثبتی گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بروز مشکلات تنفسی در برخی افراد و همچنین ابتلا به سینوزیت ها، آلرژی ها و داشتن لوزه، تصریح کرد: معاینه بینی به کمک آندوسکوپی، دقیق ترین روش برای پی بردن به درمان این قبیل مشکلات است.

وی همچنین از تصویربرداری نیز به عنوان یکی دیگر از روشهای معاینه دقیق بینی نام برد و افزود: در برخی مواقع، متخصصان گوش و حلق و بینی، از روش تصویربرداری نیز استفاده می کنند.

نراقی با اشاره به بروز مشکلات در مجاری تنفسی که ناشی از روشهای نادرست جراحی بینی است، گفت: متاسفانه در روشهای معمول و رایج جراحی بینی، عمدتا بر برداشتن بافت های بینی تکیه دارد که این روش در برخی مواقع در دراز مدت، منجر به از دست رفتن اسکلت بینی می شود که در پی آن، عوارض تنفسی و ظاهری در فرد ایجاد می کند.