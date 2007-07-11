  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

/ گزارش مهر از مالزی - 68 /

خط خوردن از تیم ملی همیشه ناراحت کننده است

خط خوردن از تیم ملی همیشه ناراحت کننده است

هافبک میانی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه از خط خوردن از جمع ملی پوشان ناراحت است خود را تایع تصمیم کادر فنی دانست.

کیانوش رحمتی که با صلاحدید کادر فنی ازفهرست نهایی تیم ملی کنار گذشاته شده است در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مالزی در این مورد گفت: مسلما خط خوردن از تیم ملی در چنین شرایطی برای هر بازیکنی ناراحت کننده است که من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

رحمتی ادامه داد: هر چند از خط خوردن ناراحت هستم اما خودم را تایع تصمیم کادر فنی می دانم و به تصمیم آنها احترام می گذارم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: در مسابقات غرب آسیا تلاش بسیاری کردم تا شایستگی هایم را به کادر فنی تیم بزرگسالان ثابت کنم و بتوانم در جام ملتهای آسیا برای دقایقی با پیراهن تیم ملی به میدان بروم اما کادر فنی تصمیم به کنار گذاشتنم گرفته است.

کیانوش رحمتی در پایان گفت: با این حال برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم بتوانیم با دست پر به ایران بازگردیم.

کد مطلب 515881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها