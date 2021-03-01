برگزاری جشن نیکوکاری نوروزی در بستر فضای مجازی

محمدرسول شیخیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس برنامهریزیهای به عمل آمده جشن نیکوکاری ویژه ایام نوروز در روز ۱۳ اسفند با همکاری آموزش و پرورش و در بستر فضای مجازی و از طریق سامانه شاد دانش آموزان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این سنت حسنه هر سال و در آستانه عید نوروز برگزار میشود و امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به ناچار بسیاری از فعالیتها را در بستر فضای مجازی اجرایی خواهیم کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: علاوه بر فضای مجازی به صورت محدود نیز در میادین اصلی شهرهای استان در روز چهاردهم اسفند چادرهایی برای جمع آوری کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است و در روز پانزدهم اسفند نیز در شهرهایی که نماز جمعه در آنها برگزار میشود در جوار مصلاهای جمعه اقدام به راه اندازی چادر خواهیم کرد.
شیخی زاده افزود: افراد نوع دوست در سطح استان میتوانند از طریق سامانههای پیامکی #۱*۸۸۷۷* با امکان انتخاب استان و شهر مورد نظر اقدام به اهدا کمکهای نقدی خویش به کودکان نیازمند کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این جشن کودکان یتیم و نیازمند در اولویت قرار دارند و خیران میتوانند جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.
نظر شما