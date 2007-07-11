حزب الله عنصر اصلی پیروزی ملت لبنان در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی بود

احمد فتفت وزیر ورزش لبنان که چندی است بعنوان سخنگوی دولت سنیوره عمل می کند در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر تاکید کرد من هیچ توقعی ندارم که دشمنی مانند اسرائیل رفتاری متمدنانه از خود نشان دهد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه تا چه میزان می توان از جشن های اولین سالگرد پیروزی مقاومت در نزدیک کردن شکاف موجود بین گروه های لبنانی گفت : باید پیش از آن به یک مسئله مهم اشاره شود ، یک سال پیش لبنان به پیروزی بسیار مهمی رسید و موفق شد دشمن اسرائیلی را شکست دهد.

وی در ادامه افزود : برای تحقق این پیروزی چند طرف سهیم بودند بدیهی است اولین طرف سهیم در این پیروزی مقاومت لبنان است که با دشمن اسرائیلی با سلحشوری جنگید، اما دو عنصر دیگر هم در این پیروزی سهیم بوده وسهم مساوی از این پیروزی دارند، که یکی ملت لبنان است که با پایمردی و استقامت وحفظ وحدت خود و نیز همدلی وهمیاری در پناه دادن به آوارگان لبنانی یکی ازعلل این پیروزی بود

وی همچنین در ادامه گفت که سومین عنصر مقاومت و پیروزی در جنگ 33روزه دولت سنیوره بود !

به زعم این وزیر لبنان، دولت سنیوره روابط خود با مسئولین آمریکایی را به یک پیروزی علیه رژیم صهیونیستی از طریق اعمال آتش بس در این جنگ تبدیل کرد وتوانست حلقه محاصره اعمال شده علیه بنادر لبنان وفرودگاه بیروت را هم بشکند، وبخوبی هم آگاهیم که آمریکایی ها هم پیمانی استراتژیکی را با اسرائیل دارند.

