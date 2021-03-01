لزوم تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، فهد درویش امروز در کنفرانس فرصت‌های همکاری با سوریه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد ضمن تشکر از ایران جهت حمایت از سوریه در برابر تروریست‌ها، اظهار داشت: سوریه و ایران امروز در حال جنگ اقتصادی هستند از این رو در این شرایط سخت انتظار داریم با برگزاری این جلسات به نتایج خوبی برسیم تا این جنگ را تمام کنیم و موضوعاتی را در دستور بررسی قرار دهیم که اثرات تحریم کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک سوریه و ایران افزود: موافقت نامه تجارت آزادی در سال ۲۰۱۱ با ایران امضا کردیم. باید استانداردسازی مشترک نیز بین دو کشور صورت گیرد که این موضوع با تشکیل کمیسیون استانداردسازی مشترک امکانپذیر است.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی نیز برای صادرات برخی از کالاها وجود دارد و یا اینکه برای صادرات برخی کالاها همچون شیر خشک ممانعت ایجاد می‌کنند؛ این در حالیست که در تفاهم نامه مشترک ایران و سوریه بندی برای ممنوعیت صادرات و واردات وجود ندارد.

درویش گفت: در تفاهم نامه تجارت آزاد با ایران ۸۸ قلم کالا ممنوعیت دارد که تلاش داریم این ممنوعیت به صفر برسد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک سوریه و ایران افزود: برای تأسیس شرکت‌های هلدینگ بین دو کشور، بانک مشترک ایران و سوریه و تهاترهای تجاری با سامانه پرداخت الکترونیک نیز باید برنامه ریزی کنیم. پرداخت‌های گمرکی هم باید به جای ۴ درصد به صفر درصد برسد. همچنین برای ایجاد خط اعتباری بین ایران و سوریه اعلام آمادگی می‌کنیم.

درویش گفت: خوشحالیم که بیستم هر ماه یک کشتی به سمت سوریه از طرف ایران حرکت خواهد کرد اما در بخش زمینی نیز باید اقداماتی انجام دهیم. بازگشایی معابر بین ایران و سوریه می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد.