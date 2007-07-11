فرستاده جرج بوش با پادشاه عربستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ملک عبد الله بن عبد العزیز" و "فرانکو تاونسند" در این دیدار، آخرین تحولات منطقه و جهان را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت تحکیم روابط میان دو کشور تاکید کردند.

لازم به ذکر است، مجلس نمایندگان آمریکا چند ماه پیش به ممنوعیت هر گونه کمکی به عربستان سعودی به اتهام تعصب مذهبی و حمایت مالی این هم پیمان آمریکا از سازمانهای تروریستی رای داد.

ممنوعیت این کمکها که نشان دهنده تنشهای مستمربین واشنگتن و ریاض پس ازحملات 11سپتامبر به آمریکا درسال 2001 است؛ به لایحه بودجه کمکهای خارجی برای سال آینده پیوست شد.

درسه سال گذشته کنگره آمریکا لوایحی را برای توقف میزان کم کمکهای آمریکا به عربستان سعودی تصویب کرده است. هم اکنون قانونگذاران تلاش می کنند تا دیگر هیچ کمک دیگری نتواند از آمریکا به این صادر کننده بزرگ نفت جهان فرستاده شود.

به گفته طرفداران این لایحه، آمریکا در سالهای 2005 و 2006 برای ریاض 2.5 میلیون دلار تهیه کرده است.این مبلغ برای آموزش سعودی ها در مقابله با تروریسم و امنیت مرزها و هزینه حضور افسران نظامی عربستان در مراکز نظامی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

نیویورک تایمز نیز چندی پیش در گزارشی نوشت : مقام های آمریکا تلاش پادشاه عربستان برای میانجی گری بین گروه های فلسطینی و احیای مجدد طرح صلح عربی را در راستای تخریب آمریکا به عنوان یک میانجی واقعی صلح درخاورمیانه می دانند و بر این باورند که این سیاست، تلاش واشنگتن را برای انزوای بیشتر حماس؛ گروهی که حاضرنیست، اسرائیل را به رسمیت بشناسد ، تخریب می کند.