کریستالهای فوتونی جایگزین مناسب کریستالهای مایع در نمایشگرهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان فناوری نانو در دانشگاه کالیفرنیا موفق شدند با استفاده از یک میدان مغناطیسی که خارج از ظرف قرار داشت، ذارات بسیار کوچک اکسید آهن (Fe3O4) را در آب معلق نگه دارند.

این دانشمندان کشف کردند که با تغییر شدت میدان مغناطیسی امکان تغییر موقعیت ذرات اکسید آهن در اندازه های نانومتری وجود دارد به طوری که نور این ذرات توسط محلول منعکس شود.

نتایج این تحقیقات که درمجله Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است، نشان می دهد، وقتی که نور طیف مرئی منعکس می شود، نانوذرات به رنگ های درخشانی ظاهر می شوند که به آنها "کریستال های فوتونی" می گویند. این کریستال ها با تغییر شدت یک میدان مغناطیسی خارجی قابل نتظیم هستند. توانایی تغییر رنگ محلول بستگی به ساختار نانو ذرات ترکیبات شیمیایی دارد.

در این آزمایش ، اکسیدهای آهن به صورت سه بعدی به کریستال های چسبناک مایع متصل شدند و به صورت معلق ماندند.

به گفته این دانشمندان، تکنیک کریستال های فوتونی می تواند در تولید صفحات نمایشگر با کیفیت بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد. در این تکنیک که می تواند در آینده جایگزین تکنیک کریستالهای مایع شود، هر رنگ متفاوت در میدان مغناطیسی با هر پیکسل مجزا شناخته می شود.

اکسید آهن که نانو کریستال ها را می سازد ، از ویژگی های برجسته ای از جمله ارزان ، غیر سمی و دردسترس بودن برخوردار است.