به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، رئیس جمهور لایحه «اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌های تخصصی» که بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

بر اساس این لایحه و نظر به اینکه اخذ وجه از بازدیدکنندگان موزه‌های تخصصی مربوط به برخی از دستگاههای اجرایی که دارای اینگونه موزه‌ها می‌باشند، به دلیل عدم وجود مجوز قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه اخذ ورودیه از بازدید‌کنندگان ضمن اعتلا و شکوفایی مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی و اخذ درآمد برای موزه‌های یاد شده جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حفظ و نگهداری مجموعه جمع‌آوری شده موجب مرتفع نمودن مشکلات مربوط می‌شود، لایحه مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده این لایحه کلیه دستگاههای اجرایی دارای موزه‌های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه اخذ و به حساب خزانه واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه دریافتی جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حفظ و نگهداری موزه‌های یاد شده در بودجه‌های سالیانه آنها تخصیص و در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار خواهد گرفت.