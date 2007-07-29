دانشگاه امیرکبیر در آستانه 50 سالگی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم اکنون 15 دانشکده دارد. در کلیه دانشکده های این دانشگاه از مقطع کارشناسی تا دکتری رشته های مختلفی ارائه می شود. این دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال حاضر 600 دانشجوی دکتری دارد و در چهل و نهمین سال از فعالیت خود در 9 زمینه به عنوان قطب علمی معرفی شده است.

این دانشگاه موفق به ایجاد 14 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی مورد نیاز کشور شده است. هم اکنون زمینه هایی مانند نفت، بیوتکنولوژی، فناوری های نانو و فناوری اطلاعات در فعالیت های این دانشگاه نقش پر رنگی دارد.

امیرکبیر اولین دانشگاهی در کشور است که به فکر آموزش علوم هسته ای افتاد. راه اندازی دوره دکتری مهندسی هسته ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) به عنوان اولین دوره دکتری در یک رشته فنی از دیگر همت های این دانشگاه است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر فعالیت تشکیلاتی در دوران دانشجویی به عنوان یکی از گزیده ترین دانشگاههای کشور است و فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه حضور فعالی در عرصه مدیریت کلان کشور داشته و دارند.