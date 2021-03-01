به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی‌ هریکندی در همایش ائمه جمعه استان البرز که به میزبانی امام جمعه چهارباغ و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج، دادستان عمومی و انقلاب کرج و ائمه جمعه شهرهای استان البرز برگزار شد با اشاره به حمایت‌های امام جمعه کرج و سایر ائمه جماعات استان از اقدامات دستگاه قضائی، تداوم این نگاه حمایتی را پشتوانه مهم مردمی در تحقق برنامه‌های دادگستری استان دانست.

وی در ادامه به دستاوردهای سفر رئیس قوه به استان البرز در سال ۹۸ که بخشی از ثمرات آن امسال خود را نشان داد اشاره کرد و گفت: دادگستری استان البرز یکی از استان‌های محروم کشور در حوزه زیرساختی و منابع انسانی بود که با مصوبات متعدد این سفر بخش مهمی از این کمبودها در مسیر برطرف شدن قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: یکی از مصوبات مهم این سفر که امسال قدم‌های مهمی در زمینه تحقق آن برداشته شد بررسی وضعیت چاه‌های غیر مجاز و اقدام در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات استان بود که به منظور اجرای دقیق این مصوبه و با هدف پوشش سایر حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه از قبیل تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و جرایم علیه محیط زیست، «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز» در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد.

رسیدن ارزش اراضی آزادسازی شده به ۹۷ هزار میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی متولی مستقیم مقابله با جرایم موضوع حوزه فعالیت قرارگاه نیست، متذکر شد: با توجه به شرایط نامناسب استان، ورود دستگاه قضائی بسیار مؤثر بود و با تشکیل قرارگاه، اقدامات مقابله‌ای متمرکز شده و دستاوردهای خوبی به دست آمده است تا جایی که از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر سه هزار هکتار با ارزش تقریبی ۹۷ هزار میلیارد ریال آزادسازی شده که مجموع اقدامات انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۹۹ با کلیه اقدامات انجام شده در پنج سال قبل از آن برابری می‌کند.

وی افزود: دادگستری استان عزم جدی در مقابله با تغییر کاربری‌ها و تعرض به منابع طبیعی و ملی دارد و بدین منظور در کنار سایر اقدامات، ساماندهی جاده چالوس یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی استان بوده که با همکاری شرکت آب استان اقدامات مطالعاتی و عملیاتی در این زمینه آغاز شده تا آزادسازی حریم رودخانه پس از چندین دهه انجام شود.

عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص را قدم مهم دیگر دادگستری استان به منظور کاهش وقوع این نوع جرایم در استان ارزیابی کرد و گفت: در این حوزه اقدامات مقابله‌ای به منظور به حداقل رساندن وقوع جرایم انواع سرقت‌ها، تجاوز به حقوق مردم، مزاحمت برای نوامیس و تهدید و مزاحمت و قدرت‌نمایی با چاقو و هرگونه سلاح مورد تاکید است که رصد و جداسازی این نوع جرایم از سایر جرایم در اولویت بوده است؛ شاخص ترین اقدامات انجام شده در مدت زمان کم پس از تشکیل این قرارگاه مربوط به اجرای چندین طرح مقابله با سارقان و مالخرها و توقف ارائه مرخصی به زندانیان جرایم خاص تا پایان فروردین ۱۴۰۰ است.

ورود ۶۶۶ هزار پرونده به دادسراها و محاکم البرز

وی بخش دیگری از اقدامات دادگستری استان در حوزه حقوق عامه و احیای واحدهای تولیدی را برشمرد و بیان کرد: با اقدامات انجام شده در خصوص خلع ید و صدور احکام قضائی برای بازگردان اراضی و املاک مربوط به شهرداری و آموزش پرورش نظرآباد نزدیک به ۴۰ نفر بازداشت شده‌اند؛ همچنین حل مشکلات مربوط به سند اراضی اشتهارد پس از چندین دهه، حل مشکلات شرکت پارس لامع که در آستانه تعطیلی قرار داشت و شهرک صنفی-صنعتی شیخ آباد کرج بخشی از اقدامات دادگستری استان در سال جاری بوده است.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه استان البرز از نظر میانگین ورودی پرونده در کشور رتبه دوم را دارد متذکر شد: این در حالی است که میزان مختومه‌ها با وجود این افزایش ورودی بیشتر بوده و این موضوع بیانگر تلاش بی وقفه کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی استان به منظور رسیدگی به پرونده‌ها است.

عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان مشکل کمبود نیرو و فضای اداری را مانعی مهم در مسیر تحقق حداکثری برنامه‌های دادگستری بیان کرد و گفت: استان البرز از نظر نسبت تعداد نیروی انسانی به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، رتبه ۲۹ کشور را دارد که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و مساعدت‌های معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه امیدواریم سال آتی این اختلاف با سایر استان‌های کشور کمتر شود.

وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال بالغ بر ۶۶۶ هزار پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته که سهم دادسراها و محاکم استان بیش از ۵۴۷ هزار فقره بوده و بیش از ۱۱۸ هزار فقره نیز ورودی شوراهای حل اختلاف استان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تلاش جهادی همکاران وی کمک بزرگی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده متذکر شد: در این مدت علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده، از مجموع ۱۲۲ هزار پرونده مانده در شعب مختلف استان بالغ بر ۲۶ هزار پرونده (۲۱ درصد کل پرونده‌های مانده) رسیدگی شده و این بدان معناست که در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۶۹۲ هزار پرونده وارده و مانده مورد رسیدگی قرار گرفته که عملکرد شایان توجهی است.

وی آمار پرونده «یکتا» استان البرز که بر مبنای آن هر پرونده از مرحله دادسرا تا تجدیدنظر و اجرای احکام یک پرونده منظور می‌شود را تا پایان امسال نزدیک به ۲۷۱ هزار بیان کرد و گفت: اگر طرفین هر دعوی را دو نفر در نظر بگیریم نزدیک به نیم میلیون نفر از هم استانی‌ها به دلیل پرونده‌های مطروحه به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند.

سرقت در جایگاه اول جرایم البرز

وی با اشاره به اینکه جرم سرقت به مانند اکثر استان‌های کشور رتبه نخست وقوع را در بین جرایم استان دارد تشریح کرد: توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تصادفات، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت به ترتیب بعد از سرقت در رتبه‌های بعدی بالاترین جرایم استان البرز قرار دارند.

کاهش ۱۵ درصدی ورودی محاکم خانواده

فاضلی‌هریکندی آمار مربوط به محاکم خانواده در استان را با وجود کاهش ۱۵ درصدی در میزان ورودی به دلیل اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان نگران کننده ارزیابی کرد و متذکر شد: در حوزه خانواده بیش از ۲۹ هزار پرونده در ۱۱ ماهه امسال تشکیل شده که آمار بالایی است؛ همچنین طلاق توافقی در ۹ ماهه امسال مجموعاً با وجود کاهش ۱۹ درصدی ورودی با اقدامات پیشگیرانه ۱۷۵۹ بوده است اما طلاق به درخواست زوجین رشد ۶ درصدی داشته است.