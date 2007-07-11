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۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

20 قلم واکسن طیور به کشور وارد می شود

20 قلم واکسن طیور به کشور وارد می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه سرم و واکسن سازی رازی گفت: سلامت طیور به 30 قلم واکسن نیاز دارد که 20 قلم آن به کشور وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین دلیمی صبح امروز در حاشیه برگزاری سومین کارگاه آموزشی بین المللی معتبرسازی فرآیند تولید واکسن در کشورهای اسلامی اظهار داشت: در زمینه طیور کشور ایران به 6 میلیارد دز واکسن در قالب 30 قلم نیاز دارد که 10 قلم آن در داخل کشور و از سوی موسسه رازی تولید می شود و 20 قلم دیگر آن به کشور وارد می شود.

وی افزود: موسسه رازی توانایی تولید 4 میلیارد دز واکسن طیور در قالب این 10 قلم را دارد و بر اساس نیاز کشور در سال جاری 5/2 میلیارد دز واکسن طیور در این موسسه تولید خواهد شد.

دلیمی خاطرنشان کرد: 60 فرآورده واکسن در داخل کشور تولید می شود و با اختصاص یارانه دولتی با قیمتی ارزان تر از قیمت تولید در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی در خصوص واگذاری این موسسه به بخش خصوصی تاکید کرد: هدف از تولید واکسن در کشور درآمدزایی نیست و تنها به سلامت جامعه با پیشگیری از بیماری های واگیر دار و عفونی می پردازد به همین دلیل از واگذاری این موسسه به بخش خصوصی خودداری شده است.

این مسئول یادآور شد: در مورد بسیاری از واکسن ها که در داخل کشور با کیفیت مناسب و قیمت ارزان ترتولید می شود نیازی به واردات آنها با هزینه بالاتر نیست و دولت تنها در مواردی که موسسه رازی تولیدات ندارد باید اقدام به واردات کند.

کد مطلب 515929

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