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۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۲

استاندار تهران:

تهران هفدهمین استان کشور به لحاظ فوتی‌های کرونایی است

تهران هفدهمین استان کشور به لحاظ فوتی‌های کرونایی است

تهران- استاندار تهران از کاهش ۱۰ درصدی فاصله گذاری در پایتخت خبر داد و گفت: تهران هفدهمین استان کشور به لحاظ فوتی‌های کرونایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در جلسه مدیریت کرونای استان تهران که با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران برگزار شد اظهار داشت: روند شیب بیماری در کشور صعودی است و در برخی استان‌ها مثل خوزستان وارد پیک سوم شده اند و این یک هشدار برای استان تهران است.

محسنی بندپی افزود: در شهرستان شهریار در هفته گذشته هم افزایش بستری و افزایش فوتی‌ها را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان تهران به لحاظ شیوع بیماری کرونا هفتمین و در فوتی‌ها هفدهمین استان کشور هستیم گفت: در هفته جاری ۱۰ درصد فاصله گذاری ها در تهران کاهش پیدا کرده و به تبع آن افزایش بستری‌ها را شاهدیم و باید طرح شهید سلیمانی را اثر بخش تر اجرا کنیم.

استاندار تهران بیان داشت: با توجه به ایام پایانی سال قطعاً تجمع افراد را در بانک‌ها شاهدیم و باید خدمات الکترونیک بانک‌ها و همچنین افزایش مبلغ تراکنش‌ها ضروری است

وی در خصوص زمان برگزاری آزمون‌های استخدامی دانشگاهی گفت: اگر زمان این آزمون‌ها به تعویق بیافتد هیچ اشکالی ندارد و معنایی ندارد که ۴ ساعت افراد در محلی تجمع کنند و آزمون بدهند.

محسنی بندپی اظهار داشت: امروز با چرخش ویروس انگلیسی در کشور و استان تهران هیچ گروه سنی مصونیت ندارد به طوریکه شاهد افزایش بستری‌ها در سنین ۱۰ و زیر ۱۰ سال است.

وی بیان داشت: برای ایام نوروز باید تدبیر شود تا شرایطی را در تهران فراهم کنیم که تاب آوری اجتماعی و تجدید روحیه شهروندان ارتقا یابد.

کد مطلب 5159359

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    نظرات

    • م ،ع IR ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
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      پاسخ
      عرض سلام وادب،به نظر ریاست محترم بهداشت بر گزاری آزمون دکترا وهمچنین وکالت صحيح میباشد؟!!!!

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