به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در جلسه مدیریت کرونای استان تهران که با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران برگزار شد اظهار داشت: روند شیب بیماری در کشور صعودی است و در برخی استان‌ها مثل خوزستان وارد پیک سوم شده اند و این یک هشدار برای استان تهران است.

محسنی بندپی افزود: در شهرستان شهریار در هفته گذشته هم افزایش بستری و افزایش فوتی‌ها را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان تهران به لحاظ شیوع بیماری کرونا هفتمین و در فوتی‌ها هفدهمین استان کشور هستیم گفت: در هفته جاری ۱۰ درصد فاصله گذاری ها در تهران کاهش پیدا کرده و به تبع آن افزایش بستری‌ها را شاهدیم و باید طرح شهید سلیمانی را اثر بخش تر اجرا کنیم.

استاندار تهران بیان داشت: با توجه به ایام پایانی سال قطعاً تجمع افراد را در بانک‌ها شاهدیم و باید خدمات الکترونیک بانک‌ها و همچنین افزایش مبلغ تراکنش‌ها ضروری است

وی در خصوص زمان برگزاری آزمون‌های استخدامی دانشگاهی گفت: اگر زمان این آزمون‌ها به تعویق بیافتد هیچ اشکالی ندارد و معنایی ندارد که ۴ ساعت افراد در محلی تجمع کنند و آزمون بدهند.

محسنی بندپی اظهار داشت: امروز با چرخش ویروس انگلیسی در کشور و استان تهران هیچ گروه سنی مصونیت ندارد به طوریکه شاهد افزایش بستری‌ها در سنین ۱۰ و زیر ۱۰ سال است.

وی بیان داشت: برای ایام نوروز باید تدبیر شود تا شرایطی را در تهران فراهم کنیم که تاب آوری اجتماعی و تجدید روحیه شهروندان ارتقا یابد.