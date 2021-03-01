به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در افتتاحیه نشستی درباره یمن اعلام کرد: خواستار راه حلی صلح آمیز برای دریگری ها در یمن هستم؛ و همه تلاش‌ها در این راستا باید باشد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به تداوم تجاوز عربستان به مردم مظلوم یمن در این خصوص گفت: هر ۱۰ دقیقه یک کودک در یمن به دلیل بیماری یا درگیری جان خود را از دست می‌دهند.

وی در ادامه بدون محکوم کردن ریاض به عنوان عامل جنایت‌ها در یمن اضافه کرد: اوضاع انسانی در یمن بسیار وخیم است و سازمان‌های امدادی مجبور شده اند برنامه‌های خود را متوقف کنند. کاهش کمک‌های بشردوستانه به یمن فاجعه بار است؛ کودکان یمن هزینه آن را پرداخت خواهند کرد و در صورت بی‌توجهی شاهد فوت آنها خواهیم بود. هدف از این نشست جمع آوری سه و نیم میلیارد دلار کمک برای یمن است.

آنتونیو گوترش در کنفرانس کشورهای کمک‌کننده به یمن ادامه داد: تنها راه دستیابی به صلح در یمن آتش بس فوری و اعتماد سازی است؛ درگیری‌ها در یمن راه‌حل نظامی ندارد.