سوء جریانات در حفظ حقوق شهروندی مورد پیگیری جدی رئیس قوه قضائیه است

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بخشنامه رئیس قوه قضائیه و حساسیت آیت الله هاشمی شاهرودی به جلوگیری از تضییع شدن حقوق مردم ، شاهد تصویب قانون رعایت و حفظ حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی بودیم و این امر عاملی شد تا این موضوع در کنار تاکیدات رئیس دستگاه قضائی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .

وی تصریح کرد : بررسی ها نشان می دهد این قانون در حال حاضر به جد در حال اجرا است و شخص رئیس قوه قضائیه به صورت دقیق چگونگی اجرای این قانون و سوء جریانات را به جد پیگیری می کند.

حمیدیان ، ایجاد پل ارتباطی میان مردم و قوه قضائیه و همچنین دخالت مردم در سرنوشت خود را از مصادیق حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: ارتباط دستگاه قضائی با مردم باید بیش از گذشته تقویت شود و مردم به واقع احساس رضایتمندی بیشتری نسبت به دستگاه قضائی داشته باشند.

وی اظهار داشت : مردم باید به این باور برسند که دستگاه قضائی به جد با متخلفان و آنان که به دنبال تضییع حقوق هستند برخورد می کند و به طور حتم در چنین شرایطی است که اعتماد مردم به دستگاه قضائی جلب شود .

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، به نظارت دستگاه قضائی در چگونگی اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر به صورت موردی ، دائمی و همچنین بر اساس طرح شکایت، چگونگی قانون حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه برخورد لازم با متخلفان صورت می گیرد .