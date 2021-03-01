به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش امشب در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا شهرستان اهر که با حضور مسئولین و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: افزایش آمار مبتلایان بیماری کووید ۱۹ و خطر شیوع نوع جهش یافته ویروس انگلیسی، حساسیت کنترل تجمعات اواخر اسفندماه و ایام عید را بیش از پیش بیشتر می‌کند. بایستی با عادی انگاری پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم، اصناف و بقیه اقشار مقابله کنیم و ادامه برنامه‌های ستاد مقابله با ویروس کرونا را به همکاری ادارات برای کنترل بحران بیماری کووید ۱۹ به پیش ببریم.

وی با بیان اینکه مشاغل مرتبط با حمل و نقل عمومی بایستی بیشتر به نکات ویژه توجه داشته باشند گفت: با رانندگان و تاکسیرانانی که علیرغم تذکر ناظرین بهداشتی الزامات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و مسافران را بدون ماسک جابجا می‌کنند برخورد شده و در صورت مشاهده و گزارش، پس از یک مرتبه تذکر ضمن ضبط کارت شهری، خودروها به مدت یک هفته به توقفگاه و پارکینگ نیروی انتظامی هدایت خواهند شد.

فرماندار شهرستان اهر افزود: مقرر شده اداره تبلیغات اسلامی و اوقاف اقدامات لازم و مؤثر را برای تعطیلی برنامه‌های هیئت‌های هفتگی در منازل و جشن‌های مذهبی مساجد و حسینیه‌ها (به دلیل حساسیت نسبت به افزایش ویروس کرونا) به عمل آورند.

خدابخش با بیان اینکه اتاق اصناف باید نسبت به توجیه بازاریان (جهت رعایت فاصله اجتماعی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تأمین ماسک برای مشتریان فاقد ماسک و کنترل ازدحام) اقدامات لازم را بعمل آورد عنوان داشت: در صورتی که قهوه خانه‌ها الزامات بهداشتی شیوع بیماری کرونا را رعایت نکنند با معرفی بهداشت توسط اکیپ مشترک اداره صنعت و معدن، اتاق اصناف، اماکن و بهداشت نسبت به پلمپ قهوه خانه‌ها اقدام خواهد شد.

وی در پایان گفت: از عوامل پلیس راه، پلیس راهور و نیروی انتظامی انظار می‌رود در دهه آخر اسفندماه ضمن انجام وظایف محوله نسبت به تذکر لسانی ارشادی رانندگان و سرنشینان خودروها که پروتکل‌های بهداشتی (خصوصاً استفاده از ماسک) را رعایت نمی‌کنند اقدام نمایند.