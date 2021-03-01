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۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲:۲۴

سرپرست فرمانداری ماهشهر:

تولید محصولات کشاورزی بندر ماهشهر افزایش داشته است

تولید محصولات کشاورزی بندر ماهشهر افزایش داشته است

ماهشهر- سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر از افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی این شهرستان نسبت به سال‌های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بندری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان بندر ماهشهر، اظهار کرد: اعضای شورای جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به رفع مشکلات بخش کشاورزی و انجام اقدام‌های اجرایی و عملیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف این بخش و رفع برخی معضلات موجود اقدام‌های شایسته‌ای را انجام داده‌اند.

سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر افزود: بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین اهداف ما در بحث توسعه پایدار شهرستان و اشتغال‌زایی است که بندر ماهشهر، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای را در این راستا دارد و در تصمیمات بلندمدت ما توجه ویژه‌ای به آن خواهد شد.

وی اضافه کرد: آمار کلی میزان کشت سال گذشته و امسال نسبت به سال‌های ماقبل آن افزایش کمی و کیفی در میزان محصولات کشاورزی را نشان می‌دهد که باعث امیدواری ما در رشد و توسعه این بخش شده است.

کد مطلب 5159545

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