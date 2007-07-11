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۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

رشد دو برابری برنامه های درسی آموزش عالی در سال 86

رشد دو برابری برنامه های درسی آموزش عالی در سال 86

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: رشد برنامه های مصوب شورای گسترش از سال 83 تا سال 85 از 56 برنامه درسی به 108 افزایش یافته است. در سال 86 نیز در نظر داریم معادل دو برابر برنامه های سال 85 شاهد رشد در برنامه های درسی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رجبعلی برزویی صبح امروز در دومین همایش ملی برنامه ریزی درسی در دانشگاه تربیت مدرس افزود : یکی از اهداف اساسی دفتر گسترش آموزش عالی "توسعه آموزش عالی هدفمند در کشور" است و برای رسیدن به این هدف در واقع باید تلاش کرد تا نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور تربیت شود.

وی اظهار داشت : بدین جهت تعریف برنامه های درسی در جهت نیازهای جامعه مانند برنامه هایی در زمینه فناوری های نوین، علوم دریایی، علوم قضایی و ...  بازنگری برنامه های درسی موجود در دستور کار دفتر گسترش آمزوش عالی قرار دارد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت : برای تحقق این دو برنامه مهم، شورای عالی برنامه ریزی و کمیته های وابسته به آن نیز احیاء و ترمیم شده اند تا بتوانند این وظیفه ها را با سرعت بیشتری به جلو ببرند.

وی در تشریح برنامه های درسی موجود در دفتر گسترش آموزش عالی گفت: دفتر گسترش آموزش عالی هم اکنون در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته علوم انسانی 518 برنامه درسی، در مقاطع مختلف گروه علوم پایه 103 برنامه درسی، در مقاطع مختلف گروه فنی و مهندسی 376 برنامه و در مقاطع مختلف کشاورزی  و دامپزشکی 192 برنامه مصوب دارد.

برزویی ادامه داد: در مقاطع مختلف گروه هنر نیز 91 و در علمی و کاربردی نیز 470 برنامه درسی در حال حاضر در دفتر گسترش آموزش عالی موجود است.

وی با بیان اینکه در کل یک هزار و 768 برنامه درسی در دفترگسترش آموزش عالی به صورت مصوب وجود دارد، گفت: همچنین در مقطع کاردانی گروه های مختلف، 508 برنامه، در کارشناسی 407، در کارشناسی ناپیوسته 148، در کارشناسی ارشد 502 و در دکتری تخصصی 203 برنامه درسی وجود دارد.

کد مطلب 515960

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