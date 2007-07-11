ازبکستان ایران را به وحشت می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ماتابا پیرامون بازی امروز تیم های ازبکستان و ایران گزارش داد: تیم های آسیایی مرکزی در دیدار امروز همدیگر را دست کم نمی گیرند. ازبکستان در خط حمله مهاجم قدرتمندی نظیر الکساندر گینریخ را در اختیار دارد. این تیم همچنین بازیکنی نظیر سرور جپارف را در خط میانی خود دارد که از قدرت تهاجمی بالایی برخوردار است.

در ادامه این گزارش آمده است: تیم ایران هم در این دیدار با علی کریمی ، مهدی مهدوی کیا ، وحید هاشمیان، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی و جواد نکونام که همگی در لیگ های اروپایی بازی می کنند به مصاف ازبکستان می رود.

در پایان گزارش این سایت مالزیایی آمده است: امیرقلعه نویی هنوز تیم خود را در یک رقابت دوستانه واقعی محک نزده که این موضوع انتقاد رسانه های ایران را به همراه داشته است.