91 میلیون فرانسوی در شش ماه به سینما رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش تعداد سینماروها در کشور فرانسه در شش ماه اول سال 2007 در حالی اتفاق می‌افتد که نیمه نخست سال گذشته از این حیث رکورددار و نیمسال اول 2005 هم در مقایسه با سال جاری کمتر بود.

آمار 91 میلیون نفری سینماروها در شش ماه نخست امسال را فدراسیون فیلم فرانسه ارائه کرده که نماینده شرکت‌های تولید و پخش در این کشور است. اما آمار مرکز ملی فیلم فرانسه در همین مدت رقمی در حدود 93 میلیون نفر را نشان می‌دهد که تقریبا دو میلیون نفر با آمار فدراسیون فیلم تفاوت دارد.

10 فیلم برتر جدول فروش تا پایان ماه ژوئن 2007 در مقایسه با 10 فیلم پرفروش مدت مشابه سال گذشته 9 میلیون نفر را کمتر به سینماها کشانده‌اند. این در حالی است که سال گذشته سینماهای فرانسه تحت تاثیر فیلم پاتریس لکونت بود که در چند ماه ابتدایی اکران حدود 10 میلیون بیننده داشت.

10 فیلم برتر و پرفروش نیمه نخست سال 2007 در فرانسه عبارتند از "اسپایدرمن 3"، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، "ادیت پیاف"، "تاکسی 4"، "شرک سوم"، "شبی در موزه"، "شکار و جمع‌آوری"، "300"، "زندگی دیگران" و "پرداختن بها".

بر اساس آمار مرکز ملی فیلم فرانسه در ماه ژوئن امسال بیش از 13 میلیون قطعه بلیت سینما در این کشور به فروش رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد. ضمن اینکه فیلم‌های فرانسوی در این مدت بیش از 44 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند.