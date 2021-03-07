تقاطع های بی سر و سامان در بیرجند/ایمنی شهروندان زیر چرخ خودروها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طراحی‌های متناسب با فرهنگ شهری و افزایش ضریب ایمنی از دیرباز در احداث شهرها مورد توجه بوده و امتیازات ویژه‌ای را به متولیان هر بخش می‌دهد.

بدیهی است جانمایی مناسب پل، احداث خیابان‌های متناسب با جمعیت شهری و ایجاد چهار راه‌های مطلوب در کاهش حوادث درون شهری نقش بسزایی دارد. این در حالی است که تقاطع‌های بی سر و سامان در اغلب نقاط شهر بیرجند حادثه آفرین بوده و نیازمند توجهی ویژه هستند.

علی رغم حجم بالای تردد وسایل نقلیه، برخی چهارراه‌ها وضعیت خوبی ندارند و تصادفات کوچک و بزرگی را منجر می‌شوند. در بسیاری از تقاطع‌ها ایمن سازی ها فرسوده شده و یا از بین رفته است.

رانندگان و شهروندان بیرجندی از ضعف ضرایب ایمنی در برخی چهار راه‌ها مانند موسی بین جعفر، تقاطع ۱۵ خرداد در توحید، چهار راه بیمارستان شهید رحیمی و چهار راه مجیدیه گلایه مند بوده و خواستار حضور نیروهای پلیس در این نقاط و یا نصب چراغ راهنما هستند.

از سویی دیگر آمارهای مسئولان از تصادفات درون شهری نشان می‌دهد که بسیاری از رانندگان فرهنگ رانندگی اعم از توجه به جلو، پرهیز از تلفن همراه حین رانندگی و سرعت مطمئنه را رعایت نمی‌کنند.

هرچند نباید از عدم توجه رانندگان خاطی هم غافل شد که با بی احتیاطی شأن یک پای ثابت تصادفات هستند اما آنچه مسلم است ایمن سازی نقاط پر حاشیه شهری در کاهش حوادث نقش بسزایی داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

رانندگان رعایت نمی‌کنند

یکی از شهروندان در گفت و گو با مهر با اشاره به تقاطع‌هایی مانند امام موسی صدر در انتهای مدرس بیان کرد: این تقاطع از حجم تردد بالایی برخوردار بوده و حوادثی را هم منجر می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از رانندگان سرعت مطمئنه در شهر را رعایت نمی‌کنند، گفت: این تقاطع‌ها در روزهای خلوت تصادف بیشتری را به خود می‌بینند چراکه رانندگان محتاط نیستند.

وی با اشاره به یکی از حوادث رخ داده بیان کرد: در یکی از تصادفات، اگر بلوکه های حاشیه نبود خودرو به دلیل سرعت بالا به داخل مغازه می‌رفت.

کاظمی همچنین با گلایه از وضعیت آسفالت برخی خیابان‌ها بیرجند مانند خیابان دانشگاه بیان کرد: از مسئولان خواستاریم در آستانه سال جدید، آسفالت خیابان‌ها را مورد توجه قرار دهند.

تقاطع‌ها و نقاط پرخطر

یک راننده آژانس هم گفت و گو با مهر بیان کرد: بسیاری از تقاطع‌ها مانند چهار راه کارگران، تقاطع ۱۵ خرداد در توحید، چهار راه موسی بن جعفر و چهار بیمارستان شهید رحیمی از نقاط پر خطر شهر هستند.

رضا کاملی با بیان اینکه به دلیل وجود برخی کسب و کارها مانند تعمیرات ماشین در این نقاط، چهار راه‌ها پر تردد و شلوغ هستند، اظهار کرد: هر چند مدت شاهد بروز تصادفاتی در این نقاط هستم.

وی چهار راه خیابان دانشگاه در خیابان شهریور و چهار راه نواب صفوی را از دیگر نقاط پر خطر و پر تردد شهر عنوان کرد و گفت: کاهش تصادفات در این نقاط نیازمند ایمن سازی از سوی متولیان است.

کاملی با اشاره به کم عرض بودن برخی خیابان‌های شهر مانند طالقانی، رجایی و شهید مصطفی خمینی بیان کرد: وجود کسب و کارهای مختلف در حاشیه این مسیرها و حجم بالای تردد نیازمند آیلند گذاری بوده که به آن توجهی نشده است.

چهار راه حوادث در موسی بین جعفر

یکی دیگر از شهروندان هم در گفت و گو با مهر با اشاره به چهار راه موسی بن جعفر و منتهی به بلوار الهیه بیرجند بیان کرد: به طور متوسط هر هفته شاهد وقوع یک فقره تصادف هستیم.

مصطفی دستگردی ادامه داد: اگرچه چراغ راهنما در محل نصب شده اما چهار طرفه بودن، حجم بالای تردد و عدم توجه رانندگان حوادثی را منجر می‌شود.

وی خواستار حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در این چهار راه شد و گفت: شاید حضور پلیس بتواند با نظم بخشیدن به عبور و مرور خودروها، حجم تصادفات را کاهش دهد.

دستگردی با اشاره به چهار راه مجیدیه بیرجند بیان کرد: متأسفانه این مسیر علی رغم حجم بالای تردد، چراغ راهنما ندارد و همین امر حادثه آفرین شده است.

وی خواستار افزایش ضریب ایمنی خیابان‌های شمال شهر بیرجند شد و گفت: اگرچه نمی‌توان از بی احتیاطی رانندگان هم چشم‌پوشی کرد اما می‌توان با اعمال قوانین و حضور پلیس، حجم خسارت‌های ناشی از تصادف را کاهش داد.

ضرورت فرهنگ سازی رانندگی

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر بیان کرد: با فرهنگ‌سازی های انجام شده در سال جاری، نسبت به سال گذشته تصادفات فوتی در حوزه درون شهری ۱۹ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ علیرضا عباسی از کاهش ۲۵ تصادفات جرحی درون شهری در سال جاری خبر داد و افزود: مجموع تصادفات حوزه درون شهری در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ عباسی بیان کرد: امید است با ادامه روند کاهشی تصادفات فوتی، خسارتی و جرحی در سال ۱۴۰۰ هم شاهد کمترین آسیب‌ها باشیم.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی اظهار کرد: عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو به دلیل استفاده از تلفن همراه و تخطی از سرعت غیر مجاز بیشترین دلایل بروز این تصادفات بوده است.

سرهنگ عباسی با تاکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان، بیان کرد: ۲۱۶ فقره از تصادفات درون شهری سال جاری به دلیل عدم کنترل وسایل نقلیه و واژگونی‌ها بوده است.

وی همچنین خواستار عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی شد و گفت: متأسفانه بسیاری از رانندگان حتی برخی از تاکسی‌ها حواسشان به گوشی همراه بوده و حوادثی را منجر می‌شوند.

سرهنگ عباسی خواستار فرهنگ سازی رانندگی در دور میادین شد و گفت: همچنین برخی از رانندگان در هنگام گردش به راست و چپ، از اسلاید راهنما استفاده نمی‌کنند.

برنامه مسئولان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بیرجند هم در گفت و گو با مهر بیان کرد: به علت نزدیک بودن فاصله چهارراه‌ها امکان نصب چراغ راهنما در هر جایی نیست.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه در آبان ماه در شورای ترافیک مصوب شد گذرگاه برجسته پیاده تقاطع استقلال احداث شود که در دستور کار قرار دارد، گفت: علاوه بر تقاطع‌های امام موسی صدر و استقلال، تقاطع‌های ولیعصر و دکتر حسابی هم در اولویت هستند.

وی اظهار کرد: همچنین تلاش می‌شود در راستای ایمن سازی تقاطع خیابان نصر، بهمن و خیابان مهر در مهر شهر بیرجند تا قبل از سال جاری اقدامات لازم انجام شود.

با توجه به شرایط موجود انتظار می‌رود در شورای ترافیک تصمیمات جدی تری برای رفع وضعیت خیابان‌های شهر بیرجند و ایمن سازی تقاطع‌ها گرفته شود و رانندگان هم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بار تصادفات و خسارت‌ها را کم کنند.