باشگاه ابومسلم در انتظار تغییرات مدیریتی

به گزارش خبرنگارمهر، باشگاه ابومسلم خراسان در فصلی که گذشت نوع تازه ای از مدیریت را تجربه کرد. باشگاهی که سرگردان بین ایران خودرو و نیروی انتظامی بود با مدیریت جدید فصلی نو را آغاز کرد.

با انتخاب هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان نیروی انتظامی، ایران خودرو و مسئولان استان خراسان رضوی باشگاه ابومسلم به ناصر شفق سپرده شد تا ابومسلم را در لیگ ششم حرفه ای مدیریت کند.

در ابتدا قرار بود نیروی انتظامی در بخش سخت افزاری امکاناتی را در اختیار باشگاه ابومسلم قرار دهد و شرکت ایران خودرو نیز با پرداخت 2 میلیارد تومان هزینه های جاری باشگاه را تقبل کند.

اما همانطورکه پیش بینی می شد تنها نیروی انتظامی به وعده خود عمل کرد و با اختصاص دادن محلی برای تشکیلات باشگاه به وظیفه خود نسبت به این باشگاه عمل کرد اما ایران خودرو بنا به دلایلی نامعلوم از پرداخت رقم مورد اشاره سرباز زد.

با این وجود مسئولان باشگاه ابومسلم مشهد درفصلی که گذشت از طرق مختلف اقدام به تامین بودجه کردند. بخش اعظمی ازبودجه باشگاه ازطریق فروش آندرانیک تیموریان به باشگاه بولتون انگلیس تامین شد. کمک های استانداری و شورای شهر مشهد نیز در یک برهه زمانی به یاری باشگاه ابومسلم آمد در این بین ناصرشفق مدیرعامل باشگاه نیز بخشی از بودجه سیاه جامگان مشهد را پرداخت کرد.

این فرمولی ساده برای مرحله گذار باشگاه ابومسلم از مرحله اداره به روش دولتی تا واگذاری به بخش خصوصی بود که با تمام کاستی ها با تلاش شفق و همکارانش با موفقیت به اتمام رسید اما هنوز مشخص نیست در فصل آینده چه سرنوشتی در انتظار ابومسلم است و بودجه باشگاه ازکجا و چگونه تامین می شود.

دراین بین گمانه زنی ها از اعمال تغییرات درمدیریت باشگاه ابومسلم حکایت می کند. این احتمال وجود دارد که بدنه هیئت مدیره باشگاه تغییر کند تا با حضور جمعی ازمدیران صنعتی استان خراسان در بخش مدیریتی باشگاه بنیه مالی تنها نماینده استان خراسان رضوی در لیگ برتر تقویت شود. حتی این گزینه محتمل است که شفق با گماردن یکی از مدایران صنعتی استان در راس مدیریت باشگاه، خود به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت کند تا باشگاه از این طریق حمایت مالی یکی از بخش های صنعتی استان را در کنار خود داشته باشد.

قطعا اداره باشگاه ابومسلم به روش فصل گذشته در فصلی که پیش روست این باشگاه را متحمل خساراتی خواهد کرد و شایسته است تا با اتخاذ راهکاری تازه تنها نماینده استان خراسان در لیگ برتر بدون ریسک فعالیت در بخش خصوصی را تجربه کند.