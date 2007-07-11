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۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

حمید گودرزی:

پیشنهاد خوبی باشد به تلویزیون برمی‌گردم

پیشنهاد خوبی باشد به تلویزیون برمی‌گردم

پس از پایان فیلم "انعکاس" استراحت می‌کنم و اگر پیشنهاد خوبی از تلویزیون داشته باشم حتما آن را می‌پذیرم.

بازیگر سینما و تلویزیون درباره پروژه‌های خود به خبرنگار مهر گفت: "به تازگی بازی ام در فیلم سینمایی "انعکاس" به پایان رسیده و در حال حاضر کار خاصی ندارم و می خواهم مدتی استراحت کنم."

حمید گودرزی در پاسخ به این سئوال که چرا دیگر در مجموعه های تلویزیونی حاضر نمی شود، گفت: "پیشنهاد خوبی نداشتم وگرنه تمایل به بازی در تلویزیون دارم. قطعا اگر فیلمنامه خوبی پیشنهاد شود آن را می پذیرم و اصلا این طور نیست که از این رسانه فاصله گرفته باشم."

وی که فیلم سینمایی "گناه من" را آماده اکران دارد، درباره تفاوت نقش خود در این فیلم و "انعکاس" گفت: "این دو فیلم باید دیده شوند تا مخاطب به تفاوت نقش هایم پی ببرد و من هم صحبت درباره آنها را به زمان اکران فیلم ها موکول می کنم."

گودرزی در "گناه من" با نیوشا ضیغمی، افسانه ناصری و افسانه چهره آزاد همبازی است و در "انعکاس" نیز در کنار کامبیز دیرباز، مهناز افشار و ... به ایفای نقش پرداخته است. فیلم اول ار مهرشاد کارخانی و فیلم دوم را رضا کریمی کارگردانی کرده اند.

کد مطلب 516026

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