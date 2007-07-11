مشکلات مالیاتی پدید آمده ناشی از تفسیر به رای قانون است

محسن پرویز - معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم آغاز به کار بانک نرم افزاری جامع صنعت چاپ گفت: موضوعی که در برخی رسانه ها در خصوص مشکل مالیاتی کتابفروشی ها مطرح شده است در سال های قبل هم رخ داده است.

وی افزود: در سال های گذشته تلاش ما این بود که ممیزان وزارت امور اقتصادی و دارایی به قانون عمل کنند و امسال هم مشغول انجام پیگیری های لازم درخصوص اجرای قانون هستیم و امیدواریم که ان شاء الله مصوبه قانونی به اجرا در آید.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: مشکلات پیش آمده ناشی از تفسیر به رای قانون مالیات های مستقیم است که طبیعتا این مشکل با رایزنی حل می شود. در مذاکرات حضوری و مکاتبات صورت گرفته با مسئولین مالیاتی این مشکل را حل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی های صورت گرفته در روزهای اخیر در خصوص این مساله گفت : رسانه ها بر اساس مراجعات موردی به این مشکل پی برده اند و البته کار نشریات و رسانه ها خوب است. پیگیری اتفاق خلافی که در حال انجام است موجب می شود که ما پیگیری کنیم.

پرویز درباره مساله مالیات چاپخانه ها نیز گفت : درخصوص چاپخانه ها هم همکاران ما در حال تهیه مقدمات کار هستند که این موضوع پیگیری شود.

محسن پرویز در پاسخ به اعتراض یکی از چاپخانه داران گفت : ما اعتقاد داریم که همه باید مالیات بدهند و اگر قانون کسی را به عنوان تشویق از پرداخت مالیات معاف می کند باز هم متصدیان امر باید به آن معتقد باشند و به آن عمل کنند و ما برای رسیدن به آن چیزی که در قانون پیش بینی شده است تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم.