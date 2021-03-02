به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر با شیوع گسترده کرونا در سطح استان و کشور روبرو بوده‌ایم و خطر کرونا تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

وی با درخواست از همه مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی بیان کرد: انتظار می‌رود همه افراد از ماسک استفاده کرده و سفرهای خود را به دوران پس از شیوع کرونا موکول کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال بهار و تابستان سختی را در استان گذراندیم ولی زمستان نسبتاً آرامی داشتیم افزود: امیدواریم مسافرت‌ها لغو شود تا این بیماری کنترل و تلفات کم شود.

وی خواستار پرهیز از سفر به استان بوشهر شد و بیان کرد: این ایام استان بوشهر آب و هوای بسیار خوبی دارد ولی انتظار می‌رود به خاطر وضعیت کرونا، هم‌وطنان سفر خود را به زمانی بهتر موکول کنند تا شاهد گسترش کرونا نباشیم و سلامت هم‌وطنان عزیز حفظ شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان بوشهر و خصوصاً شهرستان دشتستان زیرساخت‌های کافی برای پذیرش بیماران کرونایی را ندارد و کوچک‌ترین غفلت باعث بروز مشکلی بزرگ می‌شود.