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۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۲۲

نماینده دشتستان:

زیرساخت درمانی کافی در دشتستان نداریم/ لزوم لغو مسافرت‌ها

زیرساخت درمانی کافی در دشتستان نداریم/ لزوم لغو مسافرت‌ها

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت درمانی کافی در دشتستان نداریم، از هم‌وطنان خواست در این روزهای سخت کرونایی به استان بوشهر سفر نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر با شیوع گسترده کرونا در سطح استان و کشور روبرو بوده‌ایم و خطر کرونا تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

وی با درخواست از همه مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی بیان کرد: انتظار می‌رود همه افراد از ماسک استفاده کرده و سفرهای خود را به دوران پس از شیوع کرونا موکول کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال بهار و تابستان سختی را در استان گذراندیم ولی زمستان نسبتاً آرامی داشتیم افزود: امیدواریم مسافرت‌ها لغو شود تا این بیماری کنترل و تلفات کم شود.

وی خواستار پرهیز از سفر به استان بوشهر شد و بیان کرد: این ایام استان بوشهر آب و هوای بسیار خوبی دارد ولی انتظار می‌رود به خاطر وضعیت کرونا، هم‌وطنان سفر خود را به زمانی بهتر موکول کنند تا شاهد گسترش کرونا نباشیم و سلامت هم‌وطنان عزیز حفظ شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان بوشهر و خصوصاً شهرستان دشتستان زیرساخت‌های کافی برای پذیرش بیماران کرونایی را ندارد و کوچک‌ترین غفلت باعث بروز مشکلی بزرگ می‌شود.

کد مطلب 5160372

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