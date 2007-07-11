۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۵

ملک افضلی:

ایران می تواند فضای مناسبی برای تنظیم خانواده در جهان ارائه کند

دکتر حسین ملک افضلی پس از دریافت جایزه سالانه جمعیت سازمان ملل متحد طی سخنانی گفت: برنامه تنظیم خانواده برنامه ‌ای برای ارتقاء سلامت مادران است.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در برنامه ای که امروز به مناسبت روز جهانی جمعیت در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه در کنترل جمعیت کنترل کیفی مطرح نیست، افزود: وجه سلامت مادر و خانواده محور است و ایران مفتخر است برنامه تنظیم خانواده را در کنار سایر برنامه ‌های مراقبت از مادران در حین بارداری و واکسیناسیون بگنجاند.

ملک افضلی تصریح کرد: ما این برنامه را مکانیسمی در سلامت خانواده می ‌دانیم و این دیدگاه مرهون زحمات و تلاش‌های مسئولان بهداشتی در ارتقاء سلامت جمعیت کشور است.

وی گفت: ایران به عنوان یک کشور اسلامی می ‌تواند فضای مناسبی را برای ارتقاء سلامت و تنظیم خانواده در کشورهای منطقه و حتی جهانی ارایه کند.

