دکتر مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سیاست های اشتغال از جمله سیاست های مهم است که از مدت ها پیش طی جلسات مستمر در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و با حضور وزرا و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این سیاست ها در جلسه اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجممع تصویب شد و کلیات آن به منظور بررسی و تصویب نهایی در دستور کار مجمع قرار گرفته است.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین محورهای این سیاست ها، گفت: سیاست های اشتغال که اجرای آن تحولی در عرصه اشتغال آفرینی در کشور ایجاد می کند، شامل موضوعاتی چون "فرهنگ کار و کار آفرینی و ضرورت ترویج این فرهنگ و امنیت سیاسی و اقتصادی محیط کار و بستر امنیت سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه کار" است.

قاسمی، همچنین "جذب کار آفرینان و مسائل مربوط به بازار کار از جمله نظام عرضه و تقاضا و اصلاح نظام آموزشی در‌چارچوب سیاست ها برای تربیت نیروی کار متخصص و کارآمد و اصلاح سیاست های پولی در حوزه اشتغال و کار آفرینی" را دیگر مباحث بررسی شده در چارچوب تصویب سیاست های کلی اشتغال در کمیسیون متبوعش عنوان کرد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد : سیاست های اشتغال مصوب کمیسیون اقتصاد کلان توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که جمعی از آنها در جلسات کمیسیون برای بررسی این سیاست ها فعالانه حضور داشته اند، تصویب نهایی شود تا اجرای آن تحولی عظیم در حوزه کار آفرینی به ارمغان آورد و گام موثری در جهت رفع بیکاری برداشته شود.