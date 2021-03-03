۱۵۰ هزار تست بیماری کرونا در زنجان انجام شده است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها رهایی از بیماری کرونا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است، گفت: باید این مهم در استان تقویت و ترویج شود.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار تست بیماری کرونا در استان زنجان انجام شده است، اظهار کرد: این استان در انجام تست کرونا در سطح کشور رتبه خوبی را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تا پایان سال تعداد تست کرونا در استان افزایش می‌یابد، تاکید کرد: در برخی از شهرستانهای استان انجام تست کرونا به خوبی انجام می‌شود.

قزلباش با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است، گفت: نزدن ماسک نه تنها سلامتی خود فرد را بلکه سلامتی دیگران را تهدید می‌کند، بنابراین از مردم درخواست می‌شود بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در زدن ماسک تاکید کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها زدن ماسک را فرهنگ سازی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به کرونای انگلیسی اشاره کرد و افزود: این بیماری کشنده‌تر و حشی تر است و مردم حتماً بهداشت را رعایت کنند و فرمانداران در شهرستانها نظارت لازم بر اماکن عمومی داشته باشند.