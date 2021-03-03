امریکا اسامی ۱۴ شرکت‌ تحریم شده مرتبط با روسیه را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت بازرگانی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در وب سایت رسمی خود، از تحریم ۱۴ نهاد مستقر در کشورهای روسیه، سوئیس و آلمان به دلیل فعالیت در زمینه حمایت از اشاعه برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی روسیه و فعالیت‌های مربوط به تسلیحات شیمیایی این کشور در فهرست تحریم‌های خود خبر داد.

لازم به ذکر است سند مربوط به تحریم این نهادها در حال ثبت در بخش فدرال دولت آمریکا بوده و قرار است روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام و اجرایی شود.

گفته می‌شود فهرست مذکور شامل ۱۰ شرکت روسی از جمله مرکز علمی شماره ۲۷ وزارت دفاع روسیه، شرکت‌های چیمد، فمتکو، اینترلب، لب اینوست و چند شرکت در روسیه است.

همچنین چند شرکت آلمانی این لیست عبارتند از: چیمکون نت، فارم کانترکت، ریول شیمی به علاوه شرکت سوئیسی چیمکون نت.

لازم به ذکر است پیشتر، «ماریا زاخارووا» سخگوی وزارت خارجه روسیه ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در قرار دادن شرکت‌ها و نهادهای مذکور در فهرست تحریم‌ها به بهانه مسموم شدن «الکسی ناوالنی» رهبر معترضین نا آرامی‌های اخیر روسیه با استفاده از عامل اعصاب توسط دولت این کشور، موضع واشنگتن را به مثابه مداخله در امور داخلی روسیه قلمداد کرده و به آمریکا هشدار داد تا با آتش بازی نکند.