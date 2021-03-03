عراق میزبانی بحرین در مسابقات انتخابی جام جهانی را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا چندی پیش تصمیم گرفت ضمن تعویق مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا، این رقابت‌ها را به صورت متمرکز در یک کشور برگزار کند. مقرر شد مسابقات هر گروه در یکی از کشورهای همان گروه برگزار شود و تیم‌ها تا اواسط اسفند برای گرفتن میزبانی فرصت دارند.

این در حالی است که گفته می‌شود بحرین در گروه سوم یعنی گروهی که تیم‌های ملی ایران، عراق، هنگ کنگ و کامبوج حضور دارند، تلاش زیادی برای گرفتن میزبانی انجام داده است. با توجه به اینکه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بحرینی است، این گمانه زنی‌ها به اوج رسیده و ممکن است ایران (که در حالت عادی باید سه بازی در خانه خود برگزار می‌کرد) برای انجام مسابقات خود راهی کشور بحرین شود.

این موضوع حتی واکنش مسئولان فوتبال عراق را هم در پی داشته است. «ایاد بنیان» رئیس هیات عادی سازی فدراسیون فوتبال عراق در این ارتباط گفت: هنوز هیچ نامه و بیانیه رسمی برای میزبانی بحرین در گروه سوم دریافت نکرده‌ایم.

فدراسیون فوتبال ایران هم در روزی که مشخص شد رقابت‌ها به صورت متمرکز برگزار می‌شود، به صورت شفاهی درخواست میزبانی داد و مقرر شد در زمان تعیین شده، به صورت کتبی هم اقدام کند.