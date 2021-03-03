به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با اشاره به اینکه خوشبختانه اهمیت گرامیداشت روز شهدا در بین مردم نهادینه شده است، اظهار کرد: شاید برخی از کارها در حوزه ایثار و شهادت از قبیل دیدار با خانواده معظم شهدا و گلباران مزار مطهر شهدا تکراری باشد ولی هیچ وقت نباید ترک شود بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته برنامه‌ها به صورت متفاوت برگزار شده است، تاکید کرد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، حتی‌الامکان در مناسبت‌های پیشرو از اجتماعات کثیر به صورت جدی خودداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان در خصوص برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان، گفت: باید کاری بزرگ و در سطح ملی انجام شود و پس از برگزاری کنگره نیز این اقدامات در حوزه ایثار و شهادت ادامه یابد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند، تا اشتغال فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد هرچه سریع‌تر انجام شود.

تدوین یک برنامه مستمر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

معاون سیاسی، امنیتی استانداری زنجان بر تدوین یک برنامه منسجم و مستمر در راستای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

خدابخش مرادی نافچی گفت: موضوع شهدا اختصاص به یک دستگاه یا اداره نیست و همه ادارات باید اقدامات عملی در این راستا داشته باشند.

وی بر فضاسازی مناسب در شهرستان‌ها در حوزه ایثار و شهادت اشاره کرد و افزود: در راستای تکریم شایسته شهدا تابلوهای منصوب در سطح شهر با یک الگو و متحدالشکل باشد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری زنجان با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای زن و کنگره ۳۵۳۵ شهید استان تصریح کرد: باید تمامی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه ایثار و شهادت در راستای برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان انجام شود.

برگزاری کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ‌ساز در روز ۱۹ اسفند ماه

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان از برگزاری کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ‌ساز در روز ۱۹ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور خبر داد.

علی کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ماه رجب، روز ۲۲ اسفندماه، روز پاسدار و جانباز به ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه این شورا و پیگیری مصوبات جلسه دهم شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در استان پرداخت.

وی با بیان اینکه ۹۱ درصد از گلزارهای مطهر شهدا در سطح استان تکمیل شده است، بر لزوم اهتمام حفظ و نگهداری این اماکن مقدس در سطح استان تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان از برگزاری کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز خبر داد و گفت: این برنامه در راستای تجلیل از ۱۷ هزار بانوی شهیده، جانباز و آزاده کشور پیش‌بینی شده که در ۱۹ اسفند برگزار می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۱ شهید زن استان زنجان ستارگان درخشانی در دفاع از کشور به شمار می‌روند، ادامه داد: رونمایی از تمبر بانوان شهیده و شناسنامه این عزیزان، تجلیل از خانواده بانوان شهیده در راستای برگزاری این کنگره و معرفی بانوان شهیده از برنامه‌های جانبی این برنامه است.