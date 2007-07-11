مراحل نهایی ساخت دو انیمشین توسط حوزه هنری آذربایجان غربی خاتمه یافت

به گزارش مهر از ارومیه، انیمیشنهای یادشده با همکاری حوزه هنری استان و سعید محمدی وردانی، علی بانکین و مهدی خاقان قره باغ از هنرمندان برجسته استان در سه ماه تولید شده است.
انیمیشن "دستها" داستان حمله هواپیماهای خارجی به خاک ایران است که با همدلی و اتحاد تمام اقوام این تجاوز ناکام میماند وانیمیشن "مترسک و ماه" نیز قصه مترسکی در یک مزرعه است که در رویاهای خود با ماه دوست میشود ولی این دوستی با ممانعت صاحب مزرعه روبهرو میشود که در نهایت دوستی ماه و مترسک با کمک کلاغی تحقق مییابد.
بنا بر این گزارش رسیده، حوزه هنری آذربایجان غربی در نظر دارد تا پایان امسال فیلمهای انیمیشن با موضوعهای مختلف را تولید و عرضه کند.
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