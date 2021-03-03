نظامنامه اخلاق در آموزش مجازی تدوین شد/ اجرا از سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق صبح امروز در چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاد دهی الکترونیکی که به صورت مجازی در مؤسسه مهر البرز برگزار شد گفت: اخلاق یادگیری الکترونیکی یکی از مهمترین مباحثی است که بر روی آن بسیار تاکید شده است و با استفاده از آن می‌توانیم بسیاری از مباحث آموزش الکترونیکی را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش همواره در طول تاریخ بشر منشأ تحولات و پیشرفت بوده است افزود: توسعه علوم فناوری باعث ایجاد تحولات شده و خود آموزش که منشأ تحولات است باعث اعتلای نسل بشر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: یکی از پیشرفت‌های صد سال گذشته بشر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است که در تمام شئونات زندگی بشر رخنه کرده و تحول ایجاد کرده است، یکی از این شئونات آموزش است.

وی به مزایای آموزش مجازی اشاره کرد و افزود: ما از زمان شیوع کرونا مزایایی استفاده از فناوری در امر آموزش را لمس کردیم و این مزایا در کل دنیا آشکار شد، استفاده از فناوری در آموزش موجب انعطاف پذیری می‌شود موجب غلبه بر زمان شده و فرصت تحصیل را به کارمندان و افرادی که در خانه هستند می‌دهد.

خاکی صدیق افزود: همچنین در ترافیک مؤثر بوده و دسترسی ارزان به آموزش را فراهم می‌کند و ما باید در شرایط پسا کرونا نیز به این نوع آموزش توجه کنیم.

وی ادامه داد: البته آموزش مجازی در زمینه رسالت خود که شکوفایی علم و دانش است با چالش‌هایی نیز مواجه است که باید به آن توجه شود در آموزش سنتی به بحث اخلاق در آموزش توجه شده که بیشتر متناسب با اخلاق آموزش سنتی و چهره به چهره است.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: اخلاق در آموزش الکترونیکی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و در این کشورها نهضت فرهنگ اخلاقی به راه افتاده است.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا از اسفند ۹۸ و برجسته شدن آموزش مجازی، معاونت آموزش وزارت علوم با شناسایی خلاءها در زمینه اخلاق آموزش الکترونیکی اقدام به تدوین «نظامنامه اخلاق آموزش» کرد، این نظامنامه ۱۰ مؤلفه دارد که باید اجرایی شود.